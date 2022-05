Gustavo Petro se pronunció sobre los dólares que cargaba Piedad Córdoba

La senadora colombiana Piedad Córdoba, fue "provisionalmente retenida" este miércoles en Honduras por portar unos 68.000 dólares en efectivo sin declararlos a las autoridades, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

La retención de Córdoba ha generado reacción en todos los sectores políticos del país, pues la senadora hasta hace muy poco hacía parte de la campaña de Gustavo Petro, candidato a la Presidencia este 2022, por lo que las críticas han llegado para el Pacto Histórico y sus miembros.

Le puede interesar: Piedad Córdoba explicó para qué eran los dólares que le retuvieron en Honduras

Gustavo Petro y Piedad Córdoba

Debido a la relación que han tenido estos dos políticos en el país durante varios años y lo mucho que ha seguido Córdoba a Petro en sus intentos de ser presidente de la República, el exalcalde de Bogotá ha tenido que salir a pronunciarse, no sin ante dejando en claro que la senadora está alejada de su campaña.

“Piedad Córdoba está separada de la campaña, sus problemas de tipo judicial debe resolverlos en la justicia que es la que nos dirá qué es lo que hay ahí”, comentó el candidato en Caracol Radio.

“Es a ella a quien hay que preguntarle. No tengo ni idea cuál puede ser el motivo de ese dinero, de su cartera, de su maleta”, aseguró el candidato presidencial del Pacto Histórico.

La congresista electa del Pacto fue retenida porque, según la legislación hondureña, una persona no puede transitar con más de 10.000 dólares, los cuales no fueron reportados debidamente por Córdoba a las autoridades de ese país.

El INM "informa (...) que la senadora de Colombia, ciudadana Piedad Córdoba, ha sido provisionalmente retenida para investigación por la portación de aproximadamente de 68 mil dólares americanos que no fueron declarados", dijo un comunicado del organismo.

"Según lo manifestado [por la senadora, los dólares] pertenecen a un empresario colombiano que reside en Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía (...) para que rinda su declaración y que se siga el procedimiento correspondiente", añadió.

Las autoridades hondureñas divulgaron fotografías de los paquetes de dólares detectados por rayos X en el aeropuerto la senadora de Palmerola, unos 50 km al norte de Tegucigalpa, cuando viajaba de Tegucigalpa hacia Bogotá.

"No estoy detenida por absolutamente nada, eso [de la detención] no es cierto (...) Es un contrato de asesoría que yo tengo con un grupo importante, estuvimos trabajando dos días (...) y ya me pagaron y eso es todo", declaró la senadora a la misma emisora.

La polémica se ha presentado a pocos días de llevarse a cabo las elecciones presidenciales, en las que, según las encuestas, Gustavo Petro lidera la intención de voto y podría tener un puesto asegurado en una muy posible segunda vuelta.