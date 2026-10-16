Habló conductor del bus que se accidentó en la vía Panamericana tras evitar un ataque armado

En la madrugada del jueves 15 de octubre, se presentó un lamentable hecho en el municipio de Cauca, específicamente en la vía Panamericana.

Un bus intermunicipal de dos pisos, de la empresa Panamericana, se accidentó mientras cubría la ruta desde Cúcuta hacia Ecuador. El siniestro ocurrió a la altura del municipio de Timbío, entre Popayán y Pasto.

¿Cuántas víctimas dejó el siniestro?

Resulta que el conductor intentó esquivar un ataque armado, por lo que optó por la arriesgada maniobra que concluyó con el bus saliéndose de la vía y volcándose en una cuneta profunda. Hubo cinco fallecidos (incluyendo el dueño del bus, quien era copiloto) y más de 50 heridos, de los cuales varios fueron dados de alta.

Noticias RCN habló con el conductor, Jaime Esteban Delgado, quien narró cómo ocurrió el intento de ataque y los detalles del trágico accidente.

“Nos salieron unos bandidos que nos dispararon. Perdí la estabilidad y me volqué. Estaba todo normal en el viaje (…) Siempre hay que tener mucho cuidado. Estábamos avanzando cuando nos pasó esto”, contó.

Los angustiosos momentos

Delgado recordó que, de forma inesperada, cuatro/cinco criminales encapuchados se toparon en el camino y empezaron a disparar: “Fue tan desesperante y violento que no tuvimos otra alternativa (…) Gracias a Dios ninguno recibió una bala”.

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Después del siniestro quedé inconsciente hasta cuando alguien me sacó de la cabina. Ahí sentí el césped y regresé en mí. Quería ayudar a la gente, pero no podía moverme y se me cerró un ojito.

El conductor pidió que se tomen medidas contra los criminales, quienes seguirán cometiendo esta clase de atentados. Por eso, solicitó que haya más seguridad en la vía Panamericana, teniendo en cuenta además que es un punto clave para el país.

Uno de los pasajeros también expuso su experiencia: “Venía dormido, sentí la ‘brincadera’ y cuando me desperté escuché los gritos”.