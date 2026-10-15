“Esto está botado, la gente sufre”: desgarrador relato del ayudante del bus accidentado en vía Panamericana

A las 11:20 p.m. del miércoles 14 de octubre se registró una tragedia sobre la vía Panamericana, en inmediaciones del municipio de Timbío, Cauca, luego de que un bus de pasajeros se volcara dejando cinco personas muertas y más de 50 heridos.

El bus de dos pisos, perteneciente a la empresa Panamericana Internacional con sede en Quito, cubría una ruta desde el norte de Colombia hasta Tumbes, en Perú.

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Según se sabe, el accidente se habría dado luego de que el conductor intentara evitar a hombres armados que salieron de un lado de la vía. Al parecer, perdió el control del automotor y cayó en una cuneta.

El cuerpo de Bomberos de Timbío, ubicado a unos 10 km del lugar del accidente, fue el primero en llegar para atender la emergencia. Desde Popayán también se movilizaron para ayudar a los afectados.

Desgarrador relato del ayudante del bus

Alexis Álvarez, oficial de la unidad de Panamericana Internacional, habló con Noticias RCN sobre lo sucedido y detalló cómo cuatro hombres armados salieron de ambos costados de la vía y empezaron a disparar contra el bus.

De acuerdo con el relato, el accidente fue provocado por el ataque. Álvarez, quien iba en la cabina junto al conductor, vivió los momentos de angustia en que los pasajeros empezaron a gritar pidiendo ayuda, luego de que el bus se volcara.

Uno no sale a la vía a matar, uno siempre anda con los cinco sentidos, y salen niños heridos, uno muerto… todo por culpa de los ladrones.

El oficial de la empresa de transportes aseguró que los habitantes de la zona llegaron de inmediato a socorrerlos y ayudarlos a sacar a los heridos.

Álvarez hizo una grave advertencia al asegurar que después de las 7 de la noche se complica el paso por este tramo de la vía Panamericana debido a la inseguridad. Además, dijo que ni la Policía ni el Ejército llegan a hacer acompañamiento por la presencia de las disidencias de las Farc.

Esto no se lo deseo a nadie, me duele tanto en el alma ver a la gente que lloraba, que querían llamar a su familia y no podían porque ni señal hay.

Empresa de transportes ayudará a las víctimas del accidente

Wilson Illanes, presidente de la Cooperativa Panamericana Internacional, llegó al lugar de la tragedia y también habló con Noticias RCN.

Aseguró que fueron activadas diferentes pólizas para poder ayudar a los heridos y para trasladar los cuerpos de las personas fallecidas a donde sus familiares les indiquen.

Illanes confirmó que en el accidente murió el gerente general de la compañía, por lo que lamentó lo sucedido e hizo un llamado a la tranquilidad, afirmando que tomarán todas las medidas para reparar a las víctimas.

Somos una empresa responsable desde hace 76 años, y nos haremos presentes con las víctimas que confiaron en nuestro transporte.

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Además de los estragos en el automotor causados por el accidente, los organismos de socorro tuvieron que romper ventanas y habilitar las claraboyas para facilitar la atención de los 55 heridos.