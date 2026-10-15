Revelan posible causa del grave accidente que dejó cinco muertos y más de 50 heridos en vía Panamericana

Un grave accidente de tránsito se registró sobre las 11:20 de la noche del miércoles 14 de octubre en la vía Panamericana, sur del departamento de Cauca, dejó al menos cinco personas fallecidas, entre ellas un niño, y más de 50 heridos.

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El siniestro ocurrió cerca del municipio de Timbío, en un sector conocido como Las Piedras, cuando un bus de dos pisos perdió el control y cayó a una profunda cuneta.

El vehículo, perteneciente a la empresa ecuatoriana Panamericana Internacional, transportaba ciudadanos extranjeros que realizaban un viaje desde Paraguachón, en La Guajira, con destino final a Tumbes, en Perú.

¿Qué causó el grave accidente en la vía Panamericana?

Según información preliminar, señala que 'piratas terrestres' intentaron asaltar el bus, el conductor tratando de realizar una maniobra evasiva perdió el control y se accidentó.

"Al parecer tiene que ver con un intento de hurto o atraco este vehículo, son informaciones que rumoran pero son objeto de investigación de autoridades competentes", señaló Yinner Balbuena, secretario de Gobierno de Cauca.

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El hecho ocurrió cuando ya habían completado aproximadamente el 30% del recorrido, en un tramo caracterizado por múltiples curvas y un pronunciado descenso hacia el río Las Piedras.

La magnitud de la emergencia desbordó la capacidad de atención hospitalaria local. De los más de 50 heridos, 26 permanecen en el hospital del municipio de Timbío, mientras que el resto fue distribuido en cinco centros asistenciales de Popayán.

"Eran 52 adultos, cuatro tripulantes y seis niños, para un total de 62 personas. todos son de nacionalidad venezolana que iban en calidad de migración", indicó el teniente José Burbano, comandante del cuerpo de Bomberos de Timbío.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente mientras los organismos de socorro continúan atendiendo a familiares de las víctimas y coordinando los procedimientos correspondientes. La vía Panamericana permanece con paso restringido debido a que el vehículo siniestrado aún no ha sido retirado.