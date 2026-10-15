CANAL RCN
Colombia Video

Revelan posible causa del grave accidente que dejó cinco muertos y más de 50 heridos en vía Panamericana

El bus de la empresa ecuatoriana Panamericana Internacional cubría la ruta Paraguachón, La Guajira, hacia Tumbes, en Perú.

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
12:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grave accidente de tránsito se registró sobre las 11:20 de la noche del miércoles 14 de octubre en la vía Panamericana, sur del departamento de Cauca, dejó al menos cinco personas fallecidas, entre ellas un niño, y más de 50 heridos.

Reconocido acordeonero de Colombia murió en trágico accidente de tránsito
RELACIONADO

Reconocido acordeonero de Colombia murió en trágico accidente de tránsito

El siniestro ocurrió cerca del municipio de Timbío, en un sector conocido como Las Piedras, cuando un bus de dos pisos perdió el control y cayó a una profunda cuneta.

El vehículo, perteneciente a la empresa ecuatoriana Panamericana Internacional, transportaba ciudadanos extranjeros que realizaban un viaje desde Paraguachón, en La Guajira, con destino final a Tumbes, en Perú.

¿Qué causó el grave accidente en la vía Panamericana?

Según información preliminar, señala que 'piratas terrestres' intentaron asaltar el bus, el conductor tratando de realizar una maniobra evasiva perdió el control y se accidentó.

"Al parecer tiene que ver con un intento de hurto o atraco este vehículo, son informaciones que rumoran pero son objeto de investigación de autoridades competentes", señaló Yinner Balbuena, secretario de Gobierno de Cauca.

Conductores de ambulancia protagonizaron peligrosa carrera por llegar primero a un accidente en Bogotá
RELACIONADO

Conductores de ambulancia protagonizaron peligrosa carrera por llegar primero a un accidente en Bogotá

El hecho ocurrió cuando ya habían completado aproximadamente el 30% del recorrido, en un tramo caracterizado por múltiples curvas y un pronunciado descenso hacia el río Las Piedras.

La magnitud de la emergencia desbordó la capacidad de atención hospitalaria local. De los más de 50 heridos, 26 permanecen en el hospital del municipio de Timbío, mientras que el resto fue distribuido en cinco centros asistenciales de Popayán.

"Eran 52 adultos, cuatro tripulantes y seis niños, para un total de 62 personas. todos son de nacionalidad venezolana que iban en calidad de migración", indicó el teniente José Burbano, comandante del cuerpo de Bomberos de Timbío.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente mientras los organismos de socorro continúan atendiendo a familiares de las víctimas y coordinando los procedimientos correspondientes. La vía Panamericana permanece con paso restringido debido a que el vehículo siniestrado aún no ha sido retirado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Chocó

Ministro del Interior anuncia medidas para enfrentar ataques con drones explosivos tras nuevo atentado en Chocó

Cundinamarca

"Las lluvias seguirán hasta noviembre": gobernador Rey advierte por nuevas emergencias en Cundinamarca

Artistas

Luto en la televisión colombiana: falleció Germán Quintero a los 72 años

Otras Noticias

Trabajo

¿Qué buscan las empresas en Colombia para contratar personal en 2027?

¿Cómo será el panorama laboral en Colombia en 2027 y qué tan difícil será encontrar talento?

Spotify

Trap colombiano: el género que está creciendo aceleradamente en los streams del mundo

Spotify reportó un crecimiento superior al 150% en los streams de los últimos tres años.

Junior de Barranquilla

Se agravó la crisis en Junior: hinchas vandalizaron carros de jugadores y sede deportiva

Estados Unidos

Trump cancela la transmisión en vivo de la ejecución del autor de la masacre de Fort Hood

Ministerio de Salud

Colombia registró más de 900 trasplantes de órganos entre enero y septiembre del 2026