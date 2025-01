Habló la madre de bebé encontrado sin vida en Soledad: “Me lo movieron del puesto”

En la mañana de este 3 de enero, se reportó el hallazgo del cuerpo de un bebé de apenas 4 meses de nacido en una vivienda en el municipio de Soledad en Atlántico. La madre del menor, solamente tendría 15 años de edad.

Se indica que esta joven era madre de dos gemelos, pues ella señala que estaba durmiendo con ambos y cuando se despertó, solo estaba con uno. Al buscar al otro, lo habría encontrado de cabeza y al parecer sin signos vitales.

El relato de la madre del bebé fallecido en Soledad, Atlántico

"Como yo no sentía al bebé al lado mío me paré a buscarlo, lo busqué afuera por los nervios y lo conseguí así, ya estaba muerto el bebé", dijo inicialmente la mujer, quien lo habría hallado junto a un mueble en un lugar de su casa.

"Para mi concepto me lo me lo movieron del puesto porque ya van varias veces me lo han movido (...) Yo lo llamaba y corrí para el hospital y cuando llegue, allá me dijeron que estaba muerto", comentó.

Las autoridades investigan las causas del deceso del bebé

Una de las principales incógnitas que tienen las autoridades de acuerdo a la versión de la madre, es saber quién habría movido al niño, pues al momento de los hechos ella se encontraba sola con los dos bebés.

De acuerdo a lo que informó la Policía de Infancia y Adolescencia, ya hay personal del CTI de la Fiscalía que se ha puesto al frente de esta investigación, mientras que el cuerpo del menor se encuentra en Medicina Legal para esclarecer las causas de la muerte.