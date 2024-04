¿Habrá racionamiento de energía en Bogotá?: habla gerente del grupo de Energía de Bogotá

Hay alerta en los embalses del país debido a los bajos niveles en los embalses, que están en 31,5%, unos bajos históricos. Esta situación ha generado preocupación en varios sectores, incluido el energético.

De hecho, XM, empresa encargada del sistema energético, envió al viceministerio de Minas y Energía una carta en la que expresaba la preocupación de que la situación en los embalses pudiese afectar la capacidad de la empresa para responder a la demanda.

En Cundinamarca, los niveles de importantes embalses que abastecen Bogotá están tan bajos que habrá racionamiento del servicio del agua en la capital y la Sabana.

La medida se realizará por zonas, es decir, una cada día y podría ser de 9 o 10 horas como mínimo.

Estos embalses también juegan un papel importante para el sistema energético de Bogotá, ¿cómo está el panorama? Noticias RCN habló al respecto con Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá.

¿Cuál es la radiografía de la situación en cuanto al tema energético aquí en la capital del país?

De enorme vulnerabilidad. Tienes Guavio con 4% de agua, ya no puedes estar generando con Guavio y estás dependiendo de Termozipa que son cuatro turbinas térmicas de carbón que tiene un gran nivel de contaminación y al mismo tiempo no están hechas para funcionar 7/24, si alguna llega a fallar podría haber disrupciones en el servicio particularmente en horas pico.

¿Se ha pensado también en racionamiento de energía?

No, todavía no estamos en una situación de hablar de razonamiento. En el caso de energía lo que tú haces es que, a ciertos segmentos, le bajas el servicio durante unas horas. Yo ahí les recomiendo que miren un poquito los casos de Sudáfrica de la empresa Eskom, que eso da una idea de cómo puede ser los escenarios graves, por el momento no estamos ahí. La demanda viene creciendo muchísimo, creció 8% en marzo.

El cambio de la economía mundial está haciendo que el uso de electricidad tenga un brinco que no tiene precedentes. Estás pidiendo que se mueva la movilidad eléctrica, el transporte de buses eléctricos, metros eléctricos, los ferrotrams eléctricos y los negocios en economía hoy en día tienen un componente de consumo de electricidad impresionante: los data centers tragan energía como cientos de miles de hogares, la inteligencia artificial, el bitcoin, todas esos nuevos negocios, y particularmente si llega a producir hidrógeno, son impresionantes consumidores de energía entonces.

Tienes un reto de lograr la inversión de más de 5.000 millones de dólares en los próximos dos o tres años para evitar problemas y no están claras las condiciones para que la gente esté dispuesta a hacer esas inversiones, y ahí puedes llegar a tener problemas, si no se invierte todo ese dinero.

Usted acaba de decir que no hay un racionamiento inminente, pero que se le podría llegar a bajar el servicio de energía a la gente, ¿qué quiere decir eso para el ciudadano del común?

En el momento en que la demanda sea mayor que la oferta y no haya forma de traer la oferta porque no hemos sido capaces de construir las líneas de transmisión, por diferentes problemas de oposición en algunas comunidades, en ese momento lo que haya demanda excesiva se tiene que cortar, es decir, no se suministra. Eso puede ser unas horas en el cual un segmento de la demanda se queda sin luz.

Todavía no estamos ahí, pero es un riesgo muy claro si no se controla el crecimiento de la demanda y no logramos mejorar la infraestructura en el entorno de Bogotá, en el norte y en el occidente eso puede llegar a pasar en un año o a finales de año según qué tan rápido podamos hacer obras que se necesitan.

¿Y con esta situación en la que estamos las tarifas podrían subir?

Pues en parte estamos en esta situación por toda la presión que se ha puesto sobre el tema de tarifas. Ustedes han visto una supuesta veeduría que todos los días sale a despotricar, supuestamente, de los generadores y lo que tal vez desconocen el público y estas personas es que uno no logra generar con gas y el gas hoy en día es escaso, entonces es caro si uno no tiene un precio alto.

En el consumo de energía, tú tienes como un 80% de contratos de largo plazo estarán entre 150 pesos el kilovatio hora y cuando te toca comprar la energía que no hay ahorita y la compras cara, pues puedes llegar a los 1.100 pesos el kilovatio hora, entonces puedes tener el 20% que te va a ver el triple, eso quiere decir un aumento importante en el costo de generación.

Tristemente le dicen a la gente que eso es especulación, que eso es que se abusa y no es cierto, pero eso es parte de la razón por la cual hay tan poquita agua, hay mucha presión diciendo que supuestamente le estamos cobrando a los ciudadanos una cifra excesiva y el problema es que dependes del gas o del diésel para poder satisfacer la demanda.

¿Qué es lo que está pasando, quizá hay muchos proyectos de esa transición que no tienen licencia ambiental? Además lo que se dice es que en los próximos años el riesgo puede ser peor

Tal cual, tenemos unas normas ambientales pensadas para la minería y el petróleo y se considera que todo es una amenaza y un proyecto de transmisión, si tú lo tratas así, pues lo puedes bloquear muy fácilmente, entonces unas personas dicen que mover unos frailejones, es un atentado contra las fuentes de agua y te bloquean la construcción de una torre y quedas parado.

Entonces se necesita que se entienda que mover unos frailejones es compensable y no termina dañando nada, pero pues hoy en día con esos argumentos te logran bloquear y no se logran las licencias.