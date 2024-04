¿Hay riesgo de apagón en Colombia por niveles en los embalses?: Minminas responde

Hay alerta en el sector energético del país por la reducción en los niveles en los embalses de las hidroeléctricas, que está en 31,5 % , unos bajo históricos que han hecho que se pronuncien varios actores del gremio.

De hecho, XM, empresa encargada del sistema energético, envió al viceministerio de Minas y Energía una carta en la que expresaba la preocupación de que la situación en los embalses pudiese afectar la capacidad de la empresa para responder a la demanda de los colombianos en ciertas horas del día.

El Gobierno Nacional se ha pronunciado y ha propuesto una serie de medidas para enfrentar la contingencia. Al respecto habló el ministro de Energía, Andrés Camacho Morales.

Ministro, vemos el reporte y varios embalses está por debajo del 20%, además las advertencias de las generadoras de energía. Sabemos que el Gobierno Nacional sacó una directiva para el ahorro de energía, pero en el peor de los casos, ¿Colombia podría estar al frente del riesgo de un apagón?

Llevamos más de 4 meses de sequía intensa y hemos tenido la preparación suficiente, gracias a medias que hemos adoptado, a la preparación misma del sistema eléctrico colombiano, y ya estamos en la última fase que es muy sensible, que es muy importante, porque inicia la recuperación de nuestros embalses.

Si bien hemos llegado a mínimos, estamos ya en un régimen de lluvias importante que nos va a permitir ir recuperando, pero para eso necesitamos tomar medidas como la directiva presidencial que ayer salió desde nuestro Gobierno Nacional para que el sector público de ejemplo para que todas las entidades ahorren cada gota de agua, que todas las entidades ahorren cada kilovatio.

Le estamos pidiendo a la ciudadanía que para superar esta última fase, después de todo este periodo de sequía, desarrollemos buenas prácticas en el consumo de agua y energía. Por supuesto la industria y el comercio va a ser importante.

Si logramos en conjunto tomar estas medidas, tenemos un buen régimen de lluvias mediante el seguimiento permanente que hemos hecho durante todos estos meses, y que semanalmente desarrollamos, esperamos no tener ningún riesgo inminente, no tenemos hasta el momento riesgos inminentes de un apagón, como algunos han querido señalar. Sin embargo, no podemos bajar la guardia y es importante que entre todas y todos aportemos para la finalización de este proceso que ha sido el fenómeno del Niño.

Ministro Camacho, a propósito de buenas prácticas, ¿se ha pensado en un plan de incentivos o de beneficios económicos a las familias que ahorren agua o que ahorren energía?

El mayor consumo que tenemos es en el sector industrial y el sector empresarial, que es el que pesa más cuando uno va a revisar las demandas y los consumos, entonces estamos pensando en las medidas especialmente para el sector industrial y empresarial, ya tenemos en comentarios algunas resoluciones desde el Ministerio para adoptar medidas en ese sentido. Por supuesto, las medidas que se puedan adoptar en los hogares en Colombia van a ser muy importantes.

Ya estamos muy cerca de superar este periodo y lo que estamos pidiendo es el esfuerzo de todas, de todos, de los medios de comunicación. Hemos tenido una campaña durante todos estos meses desde noviembre, seguramente es insuficiente, pero esperamos que a través de esta información que estamos brindando, pues podamos superar esta sequía, que incluso ha generado alertas en países vecinos que han tenido racionamiento, pero que, afortunadamente, en Colombia no hemos tenido que llegar a esos niveles.

Ministro en uno de los trinos que usted escribía en las últimas horas decía que una de las medidas que iba a tomar el Gobierno Nacional era gestionar la exportación de energía hacia Ecuador, en este momento que es tan sensible, ¿ustedes han contemplado dejar de exportar gas a Ecuador o a qué se refiere con el tema de gestionar la exportación de energía hacia ese país?

Nosotros tenemos un acuerdo internacional para el intercambio de energía con Ecuador que debemos honrar en el marco de estos acuerdos internacionales. Sin embargo, dentro de los parámetros siempre se establece que nosotros debemos cubrir nuestra demanda nacional y luego de eso sí entregar la energía excedentaria.

Tal vez ustedes recuerdan la visita del ex presidente Lasso que el vecino país tuvo que afrontar, en diferentes periodos, racionamientos de energía y ahí lo que hicimos fue limitar el intercambio de energía, especialmente con combustibles líquidos.

Lo que estamos revisando a través de una directiva, una resolución del Ministerio, es entregar nuevamente energía pero de combustibles líquidos para proteger nuestras termoeléctricas a gas y carbón y de esa manera garantizar que tengamos una buena tasa de recuperación de nuestros embalses.