Hallan a modelo sin vida y dentro de una maleta en la ducha de un apartamento en Bogotá

Las autoridades investigan un nuevo caso de presunto feminicidio en Bogotá, tras el hallazgo del cuerpo de una modelo de 37 años, de Cúcuta, identificada como Natalia Villaba, que fue encontrado dentro de una maleta en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá.

Las primeras líneas de investigación se concentran en dos extranjeros que habrían estado con la víctima en el apartamento, horas antes de su muerte.

De acuerdo con la información preliminar que manejan las autoridades, la mujer había ingresado al apartamento, que fue alquilado por unos días, en compañía de una persona de nacionalidad estadounidense, posteriormente, la reserva fue extendida por dos semanas más, donde habría estado un día con un hombre británico.

En el registro de ingreso al inmueble figura, aparentemente, otro extranjero que las autoridades aún están por identificar.

¿Quién encontró a la modelo dentro de la maleta?

El macabro hallazgo se registró cerca del mediodía del lunes 22 de junio cuando la persona encargada de hacer la limpieza en el apartamento encontró la maleta en el baño.

La información que se maneja es que el cuerpo de la modelo estaba en el baño, dentro de una maleta de viaje semiabierta y debajo de la ducha.

Las autoridades encontraron en el lugar el pasaporte de la víctima, lo que permitió su identificación preliminar.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció frente al aterrador caso:

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¿Quiénes son los extranjeros que estuvieron con la modelo?

La Fiscalía realizó los actos urgentes correspondientes para adelantar las investigaciones. El objetivo principal es determinar el tiempo, modo y lugar exactos de cómo ocurrieron los hechos, así como identificar a los dos hombres de nacionalidades extranjeras que estuvieron con ella.

Las pesquisas se enfocan en reconstruir las últimas horas de vida de la mujer y establecer su relación con los dos extranjeros mencionados en el registro de ingreso al apartamento.

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad del sector y recaban testimonios de vecinos y personal del edificio que puedan aportar información relevante al caso.

La investigación continúa en curso mientras se conocen los resultados de Medicina Legal de la necropsia del cuerpo de la modelo.