John Poulos, condenado a 42 años y seis meses de prisión por feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios

Este lunes 4 de junio, un juez leyó el sentido de fallo a 512 meses de prisión (42 años y dos meses) contra el estadounidense John Poulos por feminicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios en el caso de la DJ Valentina Trespalacios.

El feminicidio de Valentina Trespalacios ocurrió en enero de 2023 en Bogotá. El cuerpo de la joven fue hallado dentro de una maleta, en el interior de un contenedor de basura, en la localidad de Fontibón.

Videos de cámaras de seguridad, testimonios y la reconstrucción de los hechos que han establecido los investigadores, indican que Poulos no solo es responsable del crimen sino que intentó desaparecer su cuerpo.

Fallo contra John Poulos por feminicidio de Valentina Trespalacios

El juez leyó la sentencia en primera instancia contra Poulos y ordenó librar la orden de captura en contra del estadounidense para que sea puesto a disposición de establecimiento carcelario:

Condenar a John Nelson Poulos, nacido en Wisconsin, Estados Unidos, a la pena principal de 512 meses de prisión como autor responsable de los delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Condenar a John Nelson Poulos a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, así como también la prohibición de acercarse a los integrantes del grupo familiar de Valentina Trespalacios y a la de comunicarse con ellos por un término igual a 20 años

Ordenar la expulsión del territorio nacional del ciudadano John Nelson Poulos una vez cumpla la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia

No conceder a John Nelson Poulos la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria.

¿Qué pasó el día del feminicidio de Valentina Trespalacios?

En su declaración, en marzo de 2024. John Poulos reveló lo que pasó la noche del feminicidio. Admitió haberla matado, pero aseguró que fue de manera accidental mientas ambos sostenían relaciones sexuales.

Poulos aseguró que ambos practicaban la asfixia y el bondage. Dijo que habían consumido alcohol y sustancias psicoactivas la noche en la que tuvieron relaciones sexuales por lo que no era consciente de quién había amarrado las esposas plásticas alrededor del cuello de la joven.

"Lo habíamos usado en ese día varias veces. Creo que lo que pasó es que había tomado alcohol y drogas, no estaba completamente lúcido en el momento, no sé si lo hice o ella lo hizo, pero cuando desperté las esposas todavía estaban apretadas alrededor de su cuello, pero después estaba en un estado inducido por las drogas y alcohol no sé qué pasó, no sé si yo lo hice o ella lo hizo y cuando yo desperté ella aún lo tenía en su cuello".

Agregó que no se había dado cuenta de lo sucedido hasta después de ls 7:00 a.m. del día siguiente. En ese momento, reaccionó a cortar las esposas plásticas con un cuchillo.

"Me desmoroné, era un chica a la que amaba. Hablé con ella todos los días por nueve meses. La amaba. Imagínese matar a alguien a quien usted amaba, siente muchas cosas. Sentía que la habitación estaba girando, ya había consumido mucha droga, fue como ser golpeado por una bola de cañón", dijo Poulos.