Asesinan a puñaladas a Eliana Medrano en Barranquilla: feminicida sería su pareja

Un nuevo caso de feminicidio se registró en las últimas horas en Barranquilla, donde una de 31 años, fue asesinada, presuntamente, a manos de su pareja sentimental en el barrio La Manga.

El hecho eleva a 38 el número de víctimas de feminicidio en el departamento de Atlántico en lo que va corrido del año 2026.

Preliminarmente, se conoció que el detonante de la discusión en la que fue atacada brutalmente la víctima habría sido por la custodia de sus hijas.

Revelan detalles del atroz feminicidio de Eliana Medrano

Eliana Medrano habría sido atacada con arma cortopunzante por su pareja. Tras recibir múltiples puñaladas, la mujer fue trasladada al puesto de salud de La Manga, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y capturar al presunto responsable de este nuevo feminicidio que suma a las dolorosas estadísticas de este tipo de crímenes.

Mujeres en riesgo deben denunciar a sus potenciales feminicidas

El incremento de casos de violencia contra las mujeres en Atlántico ha generado alerta entre las autoridades y organizaciones sociales de la región.

Melissa Cadavid, psicóloga de Cedesocial, hizo un llamado urgente a las mujeres víctimas de violencia para que activen las rutas de protección disponibles: