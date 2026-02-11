CANAL RCN
Colombia

Horror en Cali: hallan cabeza humana dentro de una maleta a orillas del río

Una llamada alertó a las autoridades sobre la presencia de una maleta sospechosa a orillas del río Cali. En su interior, fue hallada una cabeza humana.

Horror en Cali: hallan cabeza humana dentro de una maleta a orillas del río
Foto: Personería de Cali

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
05:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, las autoridades confirmaron el aterrador hallazgo de una cabeza humana en el interior de una maleta abandonada a orillas del río Cali.

Mujer fue asesinada de un disparo en Cali y su presunto feminicida intentó quitarse la vida
RELACIONADO

Mujer fue asesinada de un disparo en Cali y su presunto feminicida intentó quitarse la vida

El reporte fue recibido por las autoridades sobre las 9:50 de la mañana, cuando un ciudadano que transitaba por el sector del barrio Santa Teresita, en la comuna 2, alertó sobre una maleta tipo cava que parecía sospechoso. Al verificar su contenido, se confirmó la presencia de restos humanos.

Se trataría de la cabeza de un hombre joven, quien tenía aretes y rayas artísticas en sus cejas.

Conmoción: reconocido influencer fue asesinado con un arma de fuego
RELACIONADO

Conmoción: reconocido influencer fue asesinado con un arma de fuego

Lo que se sabe de la cabeza humana hallada en el río Cali

Tras el hallazgo, unidades de la Sijín y personal de criminalística acordonaron la zona para realizar la inspección técnica del lugar y la recolección de material probatorio.

Las primeras hipótesis apuntan a que el recipiente habría sido arrojado desde una motocicleta al afluente del río. El subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, coronel Milton Andrés Melo González, explicó:

Ya nuestras unidades de policía judicial iniciaron el proceso en la inspección técnica para lograr identificar igualmente los responsables (…) y se encuentran haciendo todas las labores judiciales y técnicas.

Las autoridades trabajan ahora en la identificación de la víctima mediante análisis forenses y revisión de reportes de personas desaparecidas.

Asimismo, se están revisando cámaras de seguridad del sector y testimonios que permitan reconstruir la ruta del presunto responsable.

Mujer embarazada y su hijo de 22 años fueron asesinados en Ricaurte, Nariño: esto se sabe
RELACIONADO

Mujer embarazada y su hijo de 22 años fueron asesinados en Ricaurte, Nariño: esto se sabe

Se encienden las alarmas en Cali tras el hallazgo de una cabeza humana

De acuerdo con el coronel Melo, aunque la ciudad ha registrado una reducción en los índices de homicidio, este hecho representa un episodio particularmente grave.

Con todas las actividades que hemos realizado como Policía Metropolitana Santiago de Cali hemos tenido una positiva reducción en el tema de homicidios acá; desafortunadamente el día de hoy a las 10:10 de la mañana nos reportan el hallazgo de una extremidad humana (…) al parecer una persona que circulaba por el sector encuentra una maleta (…) y en el interior encuentra una extremidad, al parecer una cabeza.

La Policía Metropolitana reiteró su compromiso con la seguridad e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer este crimen. Las autoridades recordaron que están habilitadas las líneas 123 y el número celular +57 321 3945156, donde se garantiza absoluta confidencialidad.

72 horas bajo fuego: ELN mantiene rodeado a El Carmen tras el asesinato de un subintendente
RELACIONADO

72 horas bajo fuego: ELN mantiene rodeado a El Carmen tras el asesinato de un subintendente

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo alerta por crisis humanitaria en Cartagena del Chairá

Animales

Rescatista con más de 20 animales bajo su cuidado solicita ayuda tras inundaciones en Córdoba

Cartagena

Hallan vehículo de DJ Dever sin señales de violencia en Barranquilla: continúa la búsqueda del artista

Otras Noticias

Millonarios

Así está el estadio El Campín tras fuerte aguacero en Bogotá, previo al Millonarios vs. Águilas Doradas

Fuerte aguacero cayó sobre Bogotá antes del Millonarios vs. Águilas Doradas. Así está El Campín y qué medidas tomaron para proteger la cancha.

Conciertos

Ratifican Festival “Pa’ Gozar y Cantar 2.0” en El Campín: estos son los artistas confirmados

Ratifican el Festival Pa’ Gozar y Cantar 2.0 en El Campín. Conoce los artistas nacionales e internacionales que harán vibrar Bogotá este 28 de febrero.

Estados Unidos

EEUU intercepta y neutraliza drones atribuidos a cárteles mexicanos en la frontera con Texas

Nequi

Nequi metió un giro fuerte a su app: así es el nuevo servicio que analiza tu plata

Alimentos

La importancia de alimentarse bien para tener un correcto desempeño laboral: esto dicen los expertos