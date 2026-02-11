Horror en Cali: hallan cabeza humana dentro de una maleta a orillas del río

En las últimas horas, las autoridades confirmaron el aterrador hallazgo de una cabeza humana en el interior de una maleta abandonada a orillas del río Cali.

El reporte fue recibido por las autoridades sobre las 9:50 de la mañana, cuando un ciudadano que transitaba por el sector del barrio Santa Teresita, en la comuna 2, alertó sobre una maleta tipo cava que parecía sospechoso. Al verificar su contenido, se confirmó la presencia de restos humanos.

Se trataría de la cabeza de un hombre joven, quien tenía aretes y rayas artísticas en sus cejas.

Lo que se sabe de la cabeza humana hallada en el río Cali

Tras el hallazgo, unidades de la Sijín y personal de criminalística acordonaron la zona para realizar la inspección técnica del lugar y la recolección de material probatorio.

Las primeras hipótesis apuntan a que el recipiente habría sido arrojado desde una motocicleta al afluente del río. El subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, coronel Milton Andrés Melo González, explicó:

Ya nuestras unidades de policía judicial iniciaron el proceso en la inspección técnica para lograr identificar igualmente los responsables (…) y se encuentran haciendo todas las labores judiciales y técnicas.

Las autoridades trabajan ahora en la identificación de la víctima mediante análisis forenses y revisión de reportes de personas desaparecidas.

Asimismo, se están revisando cámaras de seguridad del sector y testimonios que permitan reconstruir la ruta del presunto responsable.

Se encienden las alarmas en Cali tras el hallazgo de una cabeza humana

De acuerdo con el coronel Melo, aunque la ciudad ha registrado una reducción en los índices de homicidio, este hecho representa un episodio particularmente grave.

Con todas las actividades que hemos realizado como Policía Metropolitana Santiago de Cali hemos tenido una positiva reducción en el tema de homicidios acá; desafortunadamente el día de hoy a las 10:10 de la mañana nos reportan el hallazgo de una extremidad humana (…) al parecer una persona que circulaba por el sector encuentra una maleta (…) y en el interior encuentra una extremidad, al parecer una cabeza.

La Policía Metropolitana reiteró su compromiso con la seguridad e hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer este crimen. Las autoridades recordaron que están habilitadas las líneas 123 y el número celular +57 321 3945156, donde se garantiza absoluta confidencialidad.