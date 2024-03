Hallan sin vida a Jerónimo, el menor de tres años desaparecido en Fusagasugá

Un día después de haberse reportado la desaparición de Jerónimo, un niño de tres años, en su vivienda en el sector de Carlos Lleras en Fusagasugá, se confirmó a través del Puesto de Mando Unificado, el hallazgo de su cuerpo.

El menor desapareció sobre las 3:00 p.m. de la tarde de este martes 5 de marzo, luego de que su padrastro, que estaba al cuidado del menor, saliera a comprar un helado con la hermanita.

Cerca de las 4:20 de la tarde de este miércoles, el Puesto de Mando Unificado confirmó el hallazgo del cuerpo del pequeño Jerónimo. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el niño fue encontrado entre los arbustos, en una vía conocida como La Aguadita.

En este momento, Bomberos, Policía y el CTI de la Fiscalía procederán a llegar a la zona boscosa para hacer el respectivo levantamiento del cadáver.

En este momento las autoridades intensifican las investigaciones del caso, a través de fuentes testimoniales, las última personas que vieron con vida al niño, además de la verificación de cámaras de seguridad para tratar de reconstruir los momentos previos y posteriores a la extraña desaparición.

De manera extraoficial, se conoció que un hombre que, aparentemente, sería el padrastro del menor, habría salido de la vivienda con una bolsa de basura, color verde y que, al parecer, tomó un bus intermunicipal hacia la zona donde fue encontrado el cuerpo de Jerónimo. Sin embargo, esta versión aún está por confirmarse.

Esta persona fue trasladada a la Fiscalía del municipio de Fusagasugá, donde rendiría declaratoria por los hechos, puesto que estaba al cuidado del menor al momento de su desaparición.

Erika Angulo, madre de Jerónimo, unas horas antes de encontrarse su cuerpo, le confirmó a Noticias RCN que el niño estaba bajo la responsabilidad de su padrastro, junto a sus dos hermanitos.

Yo me encontraba en mi trabajo cuando me llamó el padrastro diciéndome que al niño no lo encontraban y que él le había avisado a los vecinos que le estaban colaborando buscando al niño.