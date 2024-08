Hallan sin vida a Yeni Ariza Quiroga, mamá de Los Patojos

Yeni Ariza Quiroga, de 45 años e integrante de una familia de influencers campesinos, conocida como 'Los Patojos', fue hallada sin vida en su vivienda. El CTI ya realizó el levantamiento.

Uno de sus hijos a través de un video en sus redes sociales confirmó la noticia. “Familia, con el dolor de mi alma, no sé qué pasó con mi mamá, mi mamá falleció… me acaban de llamar que mi mamá se murió, Patojos, mi mamá se murió (...) Me acabó de llamar mi hermano a decirme que mi mamá se murió", señaló.

En otra publicación el joven muestra su recorrido hasta la casa de su mamá para encontrarse con su padre y hermano. Dice que están destruidos.

Nuestra familia está destrozada fue un golpe muy duro

Este es el rostro de un hijo destruido, de un hijo con los sueños derrumbados (…) Hemos pasado por muchas (...) Mi papá está destruido, mi hermano también".

¿Quiénes son 'Los Patojos'?

'Los Patojos' es una familia campesina que desde 2020 se volvió viral en redes sociales al mostrar con humor las cosas que se hacen en el campo.

"Somos una familia Campesina y hacemos videos de humor de cosas que suceden en nuestro campo colombiano", así se presentan en sus redes sociales.