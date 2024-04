Pedimos al Gobierno no confiarnos en que va a llover: Aciem sobre alerta de embalses

En medio de la alerta por los bajos niveles de agua en los embalses del país que han llevado a un racionamiento programado en Bogotá y que podría extenderse a otras regiones del país, el ministro de Minas descartó que la situación de los embalses afecte en este momento el sistema de energía del país.

El ministro Andrés Camacho aseguró: "no tenemos ningún racionamiento preparado".

Frente a estas declaraciones y a las alertas hechas por expertos en materia de energía, Noticias RCN conversó con Daniel Enrique Medina, presidente de Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) sobre el eventual racionamiento de energía en el país que recientemente descartó el ministro de Minas.

¿Qué puede pasar en Colombia con la energía por el nivel de embalses?

Hace ocho años veíamos al Gobierno Nacional continuamente con el programa ‘Apagar Paga’, ese programa de ahorro que logró más del 5% de energía, fue el que nos sacó al otro lado de El Niño en ese momento.

El fenómeno de El Niño ocurre tres veces cada década, no es algo inusual y lo que estamos pidiendo al Gobierno es que no nos confiemos de que va a llover, el lunes cayeron tres milímetros de agua, lo que es una lluvia débil. No nos confiemos de eso, sino que apliquemos el programa de ahorro, y que sea el Gobierno el que tenga el liderazgo con los medios de comunicación y que estemos todos los días mirando si estamos ahorrando o qué está pasando.

Es un seguro que estamos pidiendo que se tome, debido a que estamos a un poco más de 2% de llegar al novel de alarma de los embalses.

¿Cómo lograr que los colombianos ahorren agua y energía?

La misma agencia del clima de Estados Unidos nos está diciendo que El Niño se puede extender hasta mayo y junio. Es cierto que uno se pone contento porque llueve un poquito, pero insisto en que las lluvias que han caído son leves.

Tenemos que cambiar la cultura, hoy en día consumimos más del 50% de energía que hace ocho años, es decir que estamos en 225 gigavatios y eso es un montón de energía, entonces tenemos que apagar las luces, desconectar los electrodomésticos, tenemos que ser conscientes, tenemos que subir la temperatura del aire acondicionado y esto no es solo por ahora.

Europa tiene un programa de ahorro a 2030, precisamente para bajar la emisión de gases del efecto invernadero, que le va a permitir ahorrar cerca del 20% de su energía a 2030.

Recordemos que vienen los carros eléctricos, que viene el metro, que es con energía eléctrica, y esto es más energía. Si no ahorramos en este momento, que es urgente, sino no cambiamos la cultura de aquí a 2030 vamos a tener inconvenientes.

¿Cuándo sabemos que es el momento crítico y de racionamiento de energía?

Las termoeléctricas son las que tienen al país prendido. Eso es una realidad, eso no es una casualidad, eso es una planeación que se vino haciendo desde el 2006 y por eso es que tenemos termoeléctricas.

Lo que estamos viendo es que unas semanas que no llueve, los embalses bajan hasta medio punto por semana y estamos a 2.5 puntos del umbral de alarma.

Eso no quiere decir que podemos concluir que tenemos dos 2.5 semanas, pero dependemos de la lluvia. Lo que estamos pidiendo es que si ahorramos podemos extender ese tiempo por lo menos otro mes, que fue lo que se hizo hace ocho años y eso nos da un seguro para esperar un poco para El Niño se vaya y que tengamos la tranquilidad de que los embalses comiencen a subir.

Las térmicas no se apagan nunca, las térmicas están siempre están ahí disponibles para ayudarnos. Seguramente pueden bajar, hoy en día están casi en la mitad. Están generando la mitad de energía que hay en el país, seguramente pueden bajar a un 25% o 30%, pero para eso tenemos que ver mucha lluvia y nos cogerá a final de año.