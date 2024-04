Advierten que podrían comenzar a hacerse cortes programados de energía por situación de embalses

En medio de la crisis de disminución de agua en los embalses del país, no solo habría racionamiento de agua, sino que es una situación que también podría afectar el flujo de la energía eléctrica.

Desde el sector, se advierte que, si no llueve para mejorar la crisis de los embalses, el riesgo de apagón sigue latente.

Noticias RCN conversó con el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Generadoras de Energía del país (Andeg), Alejandro Castañeda para conocer la situación real en materia de energía en Colombia.

Noticias RCN: ¿Hay riesgo de apagón en Colombia?

A. C.: Lo primero que ha dicho el operador de sistema es que por debajo del 27% ya no se siente cómodo y la alternativa sería, para evitar problemas mayores, comenzar a hacer cortes programados en el día en algunas regiones y en algunos sitios.

Eso es a lo que no queremos llegar, y precisamente en este punto lo que estamos esperando es que las lluvias lleguen, pero si no nos llueve a finales de abril, y no llueve los primeros 15 o 20 días de mayo, estaríamos en una situación muy compleja y el sistema no aguantaría con el bajo nivel de embalse que tenemos hoy en día.

Noticias RCN: ¿Se está trabajando con las térmicas al 100%?

A. C.: El embalse sigue disminuyendo, estamos en este momento en un porcentaje del 29,7%, lo cual es un mínimo histórico en los últimos años de operación de nuestro sistema.

La térmica está generando casi a full capacidad, estamos produciendo casi un 47% del total de lo que se produce en el país con generación térmica, pero lamentablemente, la generación térmica puede aportar un 52% o un 55% del total, más allá de eso no podemos. Es decir que, necesitar mezclar generación hidráulica con generación térmica para abastecer la demanda.

Noticias RCN: ¿El Gobierno tomó medidas muy tarde por crisis de los embalses?

A. C.: Hay medidas que se debieron haber tomado hace un tiempo, por ejemplo, el tema de incentivar a los usuarios del país a que consuman menos, ese incentivo no es solamente una campaña de ahorro, sino como hicimos en 2016 que es darle un beneficio económico al usuario que consume menos.

En 2016 logramos disminuir en consumo de energía más o menos un 4% o 5%, diciéndole al usuario consuma menos de lo que venía haciendo en los meses anteriores que yo le voy a pagar por ese esfuerzo suyo.

Otra medida que hemos dicho que hace falta y es que los industriales de este país tienen una capacidad de producir energía propia, si esos excedentes de energía se pueden vender a la red eso sumaría un 2% o 3% también.

Suspender las exportaciones a Ecuador, esa es una medida que también hemos dicho, en estos días le estamos vendiendo energía a Ecuador y la idea es no seguir exportando mientras solucionamos el problema interno de los próximos días.