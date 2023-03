Henry Sanabria reveló que hay 12.000 casos de VIH en las filas de la Policía

El general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, destapó un escándalo social luego de sus recientes declaraciones sobre controvertidos temas en los que fijó su posición muy apegada a la religión. Distintos sectores lo han calificado de serófobico y homofóbico.

La cabeza de la Policía habló desde exorcismos hasta del uso del condón, desde su perspectiva más profunda tocó fibras que, sin duda alguna, lo dejaron en el ojo del huracán. Una vez se conocieron las declaraciones que le dio a Semana, se convirtió nuevamente en blanco de críticas para organizaciones feministas, incluso para congresistas, quienes coinciden en que debe ser relevado de su cargo.

Mientras más me critiquen, me santifican. No sufro. A mí me gusta que me ataquen y más si es por la fe, dijo Sanabria.