Fiscal general criticó el trato “preferencial” que la Policía le dio a Aida Merlano

La llegada de la excongresista Aida Merlano al país fue un hecho que desató una gran controversia. Tras ser deportada de Venezuela, la condenada por diferentes delitos compareció en una rueda de prensa, y esto fue lo que motivo la gran cantidad de críticas.

Particularmente, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, calificó el acto, así como la actitud de la Policía Nacional con la excongresista como algo "bochornoso". Además, indicó que fue un "espectáculo grotesco".

Al momento de llegar, Aida Merlano nunca estuvo esposada, y conservó en todo momento su bolso y zapatos de lujo, mientras mantenía una constante sonrisa frente a las autoridades que la recibieron.

Respecto a esto, Francisco Barbosa citó a una reunión al general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, para obtener explicaciones respecto al trato que la excongresista Merlano recibió, al cual calificó como "preferencial".

Las declaraciones de Aida Merlano

Merlano arribó a Colombia luego de ser deportada por parte del Gobierno venezolano y ahora deberá responder ante la ley por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y porte y uso ilegal de armas.

“Agradezco a los dos gobiernos por agilizar el proceso de deportación. Agradezco a Nicolás Maduro que hizo posible que yo regresara a mi país”, indicó en rueda de prensa del aeropuerto El Dorado.

Sumado a esto, señaló que “yo tengo prioridad hacerles frente a todos los procesos en mi contra. Darle la cara a la justicia. Para responder de los delitos que cometí y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente. Soy inocente. Voy a demostrar mi inocencia de los montajes que me hicieron un clan político mafioso de la Costa Caribe”.

Aida Merlano aseguró que nunca había escapado, sino que se había protegido de las amenazas en territorio venezolano: “Yo nunca he huido de la justicia, me fui porque mi vida corría peligro en este país. Me fui a Venezuela a prepararme y preparar mis pruebas. Para que desde ese país Colombia escuchara mi verdad y poder entregarles todas las pruebas que se les entregó a la Fiscalía. Espero que se haga pronta justicia”.