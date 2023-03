Madres denuncian que las extorsionan para que no golpeen a sus hijos dentro de estaciones de Policía

Las mamás de algunos detenidos en una de las estaciones de policía de Kennedy, en Bogotá, denunciaron presuntas extorsiones a cambio de no hacerle daños a sus hijos que están dentro de las celdas. Les estarían cobrando hasta 500 mil pesos semanales.

El testimonio de una de las madres

“Es muy duro para una como madre tener que visitar a sus hijos cada ocho días y verse sometido a la realidad de que los miércoles y los domingos debemos depositar cierta cantidad de dinero”, dijo una de las madres.

De acuerdo con Marta, cuya identidad real prefiere no revelar para proteger su vida, desde que su sobrino entró no han dejado de pedirle dinero para evitar que este sea golpeado tras las rejas.

“Definitivamente nos tienen extorsionadas en la estación de Kennedy, porque ellos toman represalias contra nuestros hijos. Los chicos que mandan en las celdas los tienen sometidos a castigos. Les pisan la cara, porque ellos exigen que, si no les cancelan, nuestros hijos serán víctimas de abusos”, manifestó.

“Había oportunidades en que me toco dar hasta 500 mil pesos semanales para que a mi hijo no le causaran daño. Muchas madres afuera, muchas llorando, y no eran capaces de denunciarlo”, aseveró la madre.

Los videos

La denuncia pasa más allá de las amenazas. Aseguró que, de acuerdo con el testimonio de su sobrino, allí adentro los obligan a ingerir químicos para que pierdan su capacidad de voluntad y accedan a hablar con sus familiares para pedir más dinero.

Noticias RCN conoció videos en los cuales se observa cómo un hombre al que le llaman "Banco" recibe muy cerca a la estación el dinero que sirve para pagar las extorsiones por parte de las madres de los reclusos. Incluso, con libreta en mano, va tachando cada uno de los pagos. Y en presencia de las autoridades.