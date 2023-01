Hermano de Petro denuncia que ofrecen millones para acordar citas: "No me he reunido con extraditables"

El hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, denuncia que su nombre se está viendo involucrado en procesos fraudulentos que tendrían como propósito empañar el propósito de la paz total.

Según la denuncia, supuestos abogados y terceras personas están ofreciendo hasta $800 millones de pesos para ubicar una cita en busca de réditos políticos y judiciales. Pero él ha dejado en claro que no está autorizado para negociar. "Yo lo tomé como chisme porque nunca me dieron datos concretos, personas, nombres, apellidos", señala el hermano del mandatario.

"Se está utilizando mi nombre y mi imagen como hermano del presidente de la República", agrega.

De esta manera, se ha conocido que sujetos que no han sido identificados estarían usando su nombre para acordar citas con extraditables y personas que están privadas de la libertad.

"Ciertos personajes que no sé quiénes son me decían: ofrecían 20 millones de pesos simplemente para tener una entrevista conmigo, o en otros lugares hasta 800 millones de pesos para tener una entrevista conmigo", indica Juan Fernando Petro.

No conozco a ninguno y ellos saben que no me conocen

Desmiente las versiones

El hermano del Presidente asegura de manera categórica que su buen nombre está siendo usado por sujetos inescrupulosos para lucrar, ya que en este momento no está delegado para hacer ninguna clase de acuerdo en representación del Gobierno nacional.

Igualmente, él explica que después de la campaña presidencial de 2022, no ha vuelto a sostener encuentros con presos en algún centro carcelario.

"No conozco a ninguno y ellos saben que no me conocen. Ellos saben perfectamente que no he estado allí", menciona. En palabras del hermano del jefe de Estado, después de que se generara toda una polémica por el llamado "acuerdo de La Picota", no volvió a visitar ninguna cárcel del país.

Por lo que advierte que las personas que estarían detrás de esto procesos fraudulentos podrían tener como propósito deslegitimar la paz total que espera consolidar el gobierno Petro.

"Nosotros dejamos completamente claro que nosotros fuimos fue a escuchar un problema de derechos humanos. A escuchar, no a negociar", subraya.

Después de que se conociera sobre este situación, el presidente Petro se pronunció y dijo: "Nadie puede negociar paz que no sea nuestro comisionado Danilo Rueda. Ni militantes, ni abogados, ni funcionarios, ni familiares míos en cualquier nivel están facultados para negociar la paz".