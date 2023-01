"Disfrutan de la indefensión de quien tienen al frente": el relato de una víctima de acoso en el Congreso

Después de las graves denuncias de acoso sexual conocidas hace unos días, en el Congreso de la República comenzaron a darle forma a los protocolos para denunciar este tipo de delitos.

Noticias RCN conoció el caso de una mujer que dice haber sido víctima de un funcionario del Legislativo. La situación es preocupante cuando solo ha pasado un mes de este 2023 y cada semana se conocen casos estremecedores de violencia contra la mujer. Tristemente, en nuestro país esta es una problemática que según la Fiscalía General de la Nación, solo se conoce el 10% de los casos porque se denuncia, debido a que el resto, decide sufrir en silencio.

"No fue necesario que yo me pusiera una minifalda para que él quisiera tocarme. No fue necesario que tuviera escote para que él quisiera mirarme”, dijo Ana, víctima de acoso sexual.

Este caso, pareciera ser el de varias mujeres en el Congreso de la República, del que Ana de 23 años asegura ser una víctima más. “Es esa mirada de un hombre que quiere hacer daño, yo siento que las situaciones de abusos son porque ellos disfrutan del estado de indefensión de la persona que tienen al frente y él se veía que estaba disfrutando mi incomodidad con él al frente acercándose y que yo le decía que por favor no lo hiciera y él sólo se reía”, puntualizó.

Esta joven quien prefiere que le protejamos su identidad, así como al agresor, contó cómo quien era su jefe aprovechaba las horas donde no había presencia de personas en el Capitolio para acosarla sexualmente.

"Me dijo ven salgamos hablemos un ratico de los informes que me enviaste ayer que no quedó bien hecho, entonces sacó una silla y nos sentamos, yo tenía un vestido y él puso las manos dentro del vestido. Entonces yo en ese momento me quedé como súper paralizada porque no sabía cómo reaccionar a eso. Me quedé callado en un momento, luego le dije "no pare, qué está pasando". Yo lo que hice fue amenazarlo con unos lapiceros que tenía en la mano y no supe qué más hacer", indicó la víctima.

La joven tuvo que acudir a terapia por tres meses, ahora reflexiona sobre por qué no actuó y denunció a tiempo. "En este momento no estoy convencida de que hice bien, porque si al menos hubiese hecho un poco más habría quedado más tranquila. Probablemente sin contrato pero más tranquila, porque yo siento que las mujeres debemos tener al menos la valentía denunciar así como tuvieron la valentía de intentar acercarse", indicó.

Así pues, este tema ocupa los primeros lugares del orden nacional. No solo porque un senador lo denunció, sino porque el mismo presidente de la república, Gustavo Petro, pidió que se investigara. Cada día se conocen más y más relatos hasta ahora "anónimos", y el Congreso dispuso de un protocolo para que quienes hayan sido víctima de este delito lo puedan denunciar garantizando la privacidad de los señalamientos.

Le puede interesar: A la cárcel hombre señalado de asesinar a una menor de 10 años en Pitalito, Huila

La representante a la Cámara, Erika Tatiana Sánchez, dijo que “este protocolo va a ser el esqueleto de trabajo de la legislatura de este Congreso".

Con lineamientos dictados por la Organización de las Naciones Unidas, (ONU), acompañamiento psicológico, pedagogía y finalmente la denuncia formal ante las autoridades, desde el Congreso esperan erradicar el acoso sexual y laboral.

Por último, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, aseveró que “nosotros haremos trámite ante las diferentes instancias judiciales”.