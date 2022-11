Hidroituango no entraría en funcionamiento el 30 de noviembre, afirma Daniel Quintero

La entrada en operación de Hidroituango continúa siendo un dolor de cabeza para la población de la zona, así como para las autoridades y políticos de Antioquia. Se esperaba que la fecha para encender las turbinas 1 y 2 del megaproyecto fuera en los últimos días de noviembre, pero parece que no será así.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sostuvo que Hidroituango no entraría en funcionamiento antes del 30 de noviembre, esto debido a que para esa fecha no se podrán cumplir con los parámetros de evacuación establecidos.

Lea además: Esto es lo que dicen los directivos de EPM sobre la puesta en marcha de Hidroituango

El mandatario indicó que la posibilidad de que no se presente a tiempo la evacuación de las comunidades aguas abajo es alta.

Quintero sostuvo que ya el megaproyecto de Hidroituango está listo para funcionar antes de la fecha límite que estableció la Comisión de Regulación de Minas y Energía.

"Una vez ocurra la evacuación vamos a poder prender EPM, es probable, casi seguro, que esa evacuación no ocurra antes del 30 de noviembre. Si esa evacuación no ocurre antes de esa fecha, entonces entraríamos en una disputa legal para determinar si nos deberían o no cobrar la multa, nosotros creeríamos que sería injusto porque EPM ya está listo", aseguró Daniel Quintero.

Declaraciones de la UNGRD sobre Hidroituango

Referente al megaproyecto, Javier Pava, director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo, indicó que Hidroituango nunca va a ser estable debido a las alteraciones "muy graves" del macizo rocoso.

En cuanto a esto, Daniel Quintero se mostró de acuerdo, asegurando que Hidroituango "siempre va a tener una historia" y la represa siempre deberá estar monitoreada.

EPM ha manifestado que no hay ningún riesgo de colapso del macizo rocoso por la entrada en operación.