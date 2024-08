Exutilero del Bucaramanga pide ayuda por una grave enfermedad que le impide moverse

Por más de 20 años, Medardo Porras se desempeñó como utilero del equipo Leopardo, siguiendo los pasos de su padre quien era un reconocido kinesiólogo y ayudante del conjunto bumangués.

Hoy, Medardo clama ayuda por una dura situación de salud que le impide trabajar y que lo mantiene postrado en una cama sin la posibilidad de valerse por sí solo.

Su vida cambió por completo luego de ser diagnosticado con una enfermedad degenerativa, fue sometido a una cirugía y hoy camina con gran dificultad. Según cuenta, el drama empezó con afectaciones en una de sus piernas, la otra tiene osteoporosis avanzada, y ya tiene huesos de cristal.

“No tengo plata para comprar las ampolletas, no tengo como comer. Antes caminaba y podía subsistir, pero ya no tengo nada, no tengo presupuesto ni con quien contar, de corazón les pido cualquier ayuda o colaboración”, dijo.

El Bucaramanga busca ayuda para su exayudante

Medardo trabajó con el Atlético Bucaramanga entre los años 84 y 85, cuando estaban Kiko Barrios, Olaya, Héctor Méndez y el equipo quedó semifinalista con Carlos Mario Hoyos.

Hoy, ese equipo del alma para el que trabajó y por el cual también pasó su padre, organiza una rifa para recaudar fondos y ayudarlo a soportar su dura enfermedad. Su historia llegó a oídos de los seguidores del auriverde, quienes están detrás de los esfuerzos por ayudarlo.

Héctor Cáceres, periodista deportivo de Bucaramanga, anunció que la campaña para ayudar a Medardo se basa en una rifa de un balón y una camiseta del equipo Leopardo, cuya boleta tiene un valor de $10.000.

“Hemos iniciado una campaña para ayudarle a Medardo Porras, para devolverle un poquito todo el favor que le ha hecho al actual campeón del futbol colombiano”, aseguró.

Con esto, los hinchas buscan los fondos necesarios que le permitan solventar sus necesidades básicas por la compleja situación en la que se encuentra.

Alcalde de Bucaramanga prometió ayudar a Medardo

Hoy, los hinchas de Bucaramanga esperan que miles de personas se sumen a la causa, pues algo que sobra en Santander es buen corazón, el mismo que latió con alegría cuando el equipo cosechó su primer título.

A través de su cuenta de X, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, respondió a la publicación de un hincha detrás de esta iniciativa, solicitando el contacto directo con Medardo para ofrecerle ayuda.

De acuerdo con el mandatario, lo que se busca es iniciar una ruta de atención desde la Alcaldía.