Pacientes le piden soluciones urgentes al Gobierno por desabastecimiento de medicamentos

Aumenta la preocupación por la escasez de medicamentos. Son miles los pacientes que han tenido que suspender sus tratamientos por la falta de fármacos. El tiempo avanza y los síntomas se acrecientan.

La crítica situación no es de ahora. El Observatorio Así Vamos en Salud presentó un informe con el balance de tutelas interpuestas en los primeros cuatro meses de 2024.

RELACIONADO Reunión clave en el Ministerio de Salud para solucionar desabastecimiento de medicamentos

En total, se registraron 84.445 tutelas, una cifra superior al mismo periodo de 2023, cuando hubo 59.371. Desde hace tres años, uno de los reclamos que más protagonismo ha tenido en las reclamaciones ha sido la entrega inoportuna de medicamentos.

Lo más doloroso de esta situación es lo que viven las familias que, cada día que pasa, ven cómo la enfermedad avanza lentamente en sus hijos o allegados. Los medicamentos son esenciales para su bienestar, pero sin ellos, los peores escenarios se acercan con rapidez.

En A lo que vinimos estuvo Néstor Álvarez, director de la Asociación de Pacientes de Alto Costo y representante de los mismos, hablando sobre esta dramática situación. El miércoles 21 de agosto, él estuvo en una reunión con Minsalud y Supersalud para tratar este tema.

¿Qué les dijeron tras la reunión en el Ministerio de Salud?

“La reunión se dio por el plantón de las mamás con hijos con epilepsia. La única conclusión que tiene el Ministerio con la Supersalud es que no tienen información, por lo tanto pues en las soluciones no se avanzan. No se pueden identificar las causas de los problemas para poder abordarlos”.

¿Cuáles son los medicamentos reportados como escasos?

“Nosotros decretamos 56 principios activos, que van desde corticoides, soluciones oftálmicas, ungüentos, cremas, para el manejo del dolor, cáncer de próstata, quimioterapias orales, diabetes, insumos, bolsas de colostomía. Aquí estamos hablando de muchos medicamentos que se los pueden entregar a una población, pero a otra no”.

“El problema no es de los desabastecidos, sino de lo que aparentemente se vende en Colombia, pero que no está llegando al sistema de salud colombiano y mucho menos a los pacientes”.

¿Qué les dijo el Gobierno?

“El Gobierno no puede decir que la responsabilidad es de la EPS. Estamos haciendo un llamado humanitario al ministro. La reforma a la salud va a distraer y este problema se va a volver más crítico porque el Gobierno se concentrará en defender su reforma que no soluciona el problema que estamos viviendo por los medicamentos”.