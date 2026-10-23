Escalofriante feminicidio: hombre asesinó a una mujer embarazada y tiró el cuerpo a la basura

Noticias RCN conoció en primicia detalles del feminicidio de una mujer embarazada en el sur de Bogotá. Las autoridades capturaron al presunto responsable, Luis Fernando Vásquez, quien presuntamente era su compañero sentimental.

La víctima fue identificada como Laura María Pinto, de 27 años. El punto de partida de la investigación inició el 15 de marzo de 2026, cuando encontraron su cuerpo escondido en un costal al interior de un carro de mercado abandonado en el parque La Joya, localidad de Ciudad Bolívar.

Videos mostraron al hombre abandonando el carro de mercado

Para las autoridades, esta escena fue macabra y, acto seguido, se pusieron en marcha las pesquisas para esclarecer quién estuvo detrás. Pinto fue asesinada luego de haber sufrido agresiones reiteradas y asfixia, siendo esta la causa de la muerte.

A través de las cámaras de seguridad se pudieron conocer pistas clave en el caso. Los videos mostraron a Vásquez trasladando el carro de mercado hasta el lugar donde encontraron el cadáver.

El dictamen de Medicina Legal mostró que Pinto fue golpeada varias veces con objetos contundentes y asfixiada presuntamente por Vásquez. Además, se supo que había sido víctima constante de maltrato físico y psicológico.

Mujer era víctima de maltrato físico y psicológico

“Este hombre habría golpeado a su pareja hasta causarle la muerte y posteriormente movilizado el cuerpo de manera subrepticia para evitar que fuera detectado por las autoridades”; esta fue la hipótesis de la Fiscalía.

La investigación dio un gran paso cuando el 19 de octubre, en el barrio El Recuerdo de la misma localidad, capturaron al presunto responsable. Lo imputaron por los delitos de feminicidio agravado, tortura agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. No los aceptó y lo enviaron a la cárcel.

Durante la audiencia, el fiscal detalló la sevicia de Vásquez para cometer este crimen: “Para muchas mujeres, convertirse en madre es uno de los sueños más grandes de su vida. A Laura le arrebataron esa posibilidad de la manera más cruel e inhumana, con un desprecio aterrador por su vida”.