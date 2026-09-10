Feminicidio en Urabá: joven de 28 años denunció acoso de su expareja antes de ser asesinada

Un nuevo caso de feminicidio conmociona a la región de Urabá, en Antioquia. La víctima fue Leidy, una joven de 28 años que, según familiares, amigos y vecinos, llevaba meses enfrentando episodios de acoso y amenazas por parte de su expareja, situación que había sido advertida a las autoridades antes de su asesinato.

De acuerdo con testimonios de personas cercanas, la mujer vivía en constante preocupación debido a la presencia recurrente de su expareja, quien presuntamente insistía en acercarse a ella pese a su negativa.

Vecinos de Leidy habían alertado sobre situaciones de acoso

Según los habitantes del sector, los episodios de hostigamiento eran frecuentes y ocurrían incluso en presencia de los hijos de la víctima.

"Fui el primer testigo de ese caso que el hombre llegaba a la vivienda y la acosaba, intentaba entrarle por la fuerza al hogar. Los niños corrían y le cerraban la puerta. Ella tiene dos niños", dijo un vecino del sector.

El temor llevó a Leidy a buscar apoyo institucional y a poner en conocimiento de las autoridades la situación que atravesaba. Sin embargo, las medidas de acompañamiento no evitaron el desenlace fatal.

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"La Policía Nacional venía realizando un acompañamiento, visitas por parte del cuadrante. Se activó la ruta y teníamos un acompañamiento por parte de nuestra patrulla púrpura", afirmó el comandante de Policía de Urabá, Jovanni Sanabria.

El presunto responsable se entregó a las autoridades

Leidy trabajaba en una finca bananera y se encontraba culminando sus estudios de bachillerato. Entre sus metas estaba graduarse y buscar nuevas oportunidades laborales y personales en otra ciudad. Su muerte dejó a dos menores de edad huérfanos.

"De ellos me tocaría a mí llevármelos a la casa pues con con mi familia, con mi nueva familia que tengo. Y velar por ellos, que es lo único que me queda, velar por ellos", expresó un familiar de la víctima.

El hombre señalado como presunto responsable del feminicidio se presentó voluntariamente ante las autoridades en compañía de su abogado en el municipio de San Juan de Urabá.

Según información confirmada por una fuente policial, el caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, entidad que adelanta las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades por este crimen.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados lamentan la muerte de la joven, cuyos proyectos de vida quedaron truncados. El caso es ahora materia de investigación por parte de las autoridades judiciales competentes.