Hombre en Cartagena sufre graves quemaduras tras ataque de su expareja

Máximo Primera, de 46 años, se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Cartagena después de sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo. El presunto ataque fue llevado a cabo por su expareja, quien le roció gasolina y luego le prendió fuego.

Adalberto Primera, hermano de la víctima, relató los hechos: "El muchacho estaba sentado tranquilamente, ella llegó con un tanque de gasolina, le roció gasolina y lo prendió de una vez enseguida. Ellos tienen un hijo y él no quiere vivir más con ella. Si no eres para mí, no eres para nadie, esas eran las palabras que decía ella siempre".

Investigación policial sobre el caso de Máximo Primera

La Policía Metropolitana de Cartagena ha identificado a la presunta agresora, aunque aún no ha sido capturada. El Coronel Gelver Peña, comandante de la Policía Metropolitana, informó:

La policía metropolitana de Cartagena conoció un caso por intolerancia, en el sur de la ciudad, específicamente en el barrio Mandela, donde según los ciudadanos una dama con líquido inflamable y con iniciador de fuego agrede a quien fue su pareja sentimental inmediatamente unidades de policía inicia un despliegue a raíz de la información ciudadana

Estado de salud de la víctima, Máximo Primera

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias informó que el pronóstico de Máximo Primera es reservado debido a la gravedad de sus lesiones.

La familia de Máximo Primera exige justicia y espera que la agresora sea capturada y llevada ante la justicia lo antes posible. Este lamentable suceso pone de manifiesto la importancia de abordar la violencia de género y brindar apoyo a las víctimas.