Hombre denunció haber sido expulsado del Metro de Medellín por viajar con su perra: la empresa ya respondió

A través de una grabación en el Metro de Medellín, un hombre denunció que no le permitieron abordar el sistema de transporte junto a su perra, pese a que ya había pagado el pasaje y aseguró que el animal contaba con toda la documentación exigida.

El ciudadano cuestionó el procedimiento y afirmó que el Metro estaba "deshumanizando los procesos".

Horas después, la empresa respondió públicamente.

Hombre fue expulsado del Metro de Medellín por viajar con su perra

En el video, el hombre, que se identifica comoJuan David, explicó que intentó ingresar al sistema junto a su perra, la cual, según manifestó, pesa cuatro kilogramos, viajaba dentro de un guacal y tenía el carné de vacunación al día.

El hombre también afirmó que ya había cancelado el valor del pasaje cuando le informaron que no podía continuar el recorrido y aseguró que el dinero no le sería reembolsado.

Durante la grabación expresó su inconformidad y cuestionó la actuación del sistema de transporte.

Pagué el pasaje y no me lo reembolsan. El Metro de Medellín está deshumanizando los procesos.

Asimismo, contó que llevaba cuatro días desplazándose con la mascota sin inconvenientes y señaló que no podía dejarla sola durante la jornada laboral.

Según relató, el animal pertenecía a una paciente de oncología que falleció por cáncer en Bogotá y desde entonces está bajo su cuidado.

¿Por qué el Metro de Medellín no permitió el ingreso?

Tras conocerse la denuncia, el Metro de Medellín explicó que el ingreso de mascotas está permitido únicamente bajo unas condiciones establecidas en el Reglamento del Usuario y autorizadas por las autoridades de transporte de la ciudad-región.

La empresa indicó que comprende la preocupación del ciudadano, pero enfatizó que las normas deben aplicarse de manera igual para todos los usuarios.

En su pronunciamiento señaló:

Entendemos la preocupación y la importancia de actuar con humanidad. Sin embargo, las condiciones deben aplicarse, ya que permitir excepciones en unos casos y en otros no dificultaría garantizar un trato equitativo para todos los usuarios.

¿Cuáles son las reglas para ingresar con mascotas al Metro de Medellín?

De acuerdo con el Reglamento del Usuario, las mascotas pueden ingresar al Sistema Metro únicamente en horarios específicos.

De lunes a viernes el ingreso está permitido entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, mientras que los sábados, domingos y festivos el horario autorizado es entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

La medida aplica para las líneas A y B del metro, el tranvía, los metrocables y las rutas de buses 1, 2 y O.

Además, el reglamento establece que: