CANAL RCN
Colombia Video

Hombre denunció haber sido expulsado del Metro de Medellín por viajar con su perra: la empresa ya respondió

Él aseguró que ya había pagado el pasaje y que no le permitieron ingresar con su mascota, pese a que, según él, cumplía con los requisitos

Valentina Bernal

junio 25 de 2026
08:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de una grabación en el Metro de Medellín, un hombre denunció que no le permitieron abordar el sistema de transporte junto a su perra, pese a que ya había pagado el pasaje y aseguró que el animal contaba con toda la documentación exigida.

VIDEO | Hombres con cuchillos enfrentaron a agentes de tránsito en Bogotá: Distrito ya se pronunció
RELACIONADO

VIDEO | Hombres con cuchillos enfrentaron a agentes de tránsito en Bogotá: Distrito ya se pronunció

El ciudadano cuestionó el procedimiento y afirmó que el Metro estaba "deshumanizando los procesos".

Horas después, la empresa respondió públicamente.

Hombre fue expulsado del Metro de Medellín por viajar con su perra

En el video, el hombre, que se identifica comoJuan David, explicó que intentó ingresar al sistema junto a su perra, la cual, según manifestó, pesa cuatro kilogramos, viajaba dentro de un guacal y tenía el carné de vacunación al día.

El hombre también afirmó que ya había cancelado el valor del pasaje cuando le informaron que no podía continuar el recorrido y aseguró que el dinero no le sería reembolsado.

Durante la grabación expresó su inconformidad y cuestionó la actuación del sistema de transporte.

Pagué el pasaje y no me lo reembolsan. El Metro de Medellín está deshumanizando los procesos.

Asimismo, contó que llevaba cuatro días desplazándose con la mascota sin inconvenientes y señaló que no podía dejarla sola durante la jornada laboral.

Según relató, el animal pertenecía a una paciente de oncología que falleció por cáncer en Bogotá y desde entonces está bajo su cuidado.

¿Por qué el Metro de Medellín no permitió el ingreso?

Tras conocerse la denuncia, el Metro de Medellín explicó que el ingreso de mascotas está permitido únicamente bajo unas condiciones establecidas en el Reglamento del Usuario y autorizadas por las autoridades de transporte de la ciudad-región.

VIDEO | Así se vivió el fuerte sismo de 7.5 en Colombia y Venezuela: reportan caída de edificios
RELACIONADO

VIDEO | Así se vivió el fuerte sismo de 7.5 en Colombia y Venezuela: reportan caída de edificios

La empresa indicó que comprende la preocupación del ciudadano, pero enfatizó que las normas deben aplicarse de manera igual para todos los usuarios.

En su pronunciamiento señaló:

Entendemos la preocupación y la importancia de actuar con humanidad. Sin embargo, las condiciones deben aplicarse, ya que permitir excepciones en unos casos y en otros no dificultaría garantizar un trato equitativo para todos los usuarios.

¿Cuáles son las reglas para ingresar con mascotas al Metro de Medellín?

De acuerdo con el Reglamento del Usuario, las mascotas pueden ingresar al Sistema Metro únicamente en horarios específicos.

De lunes a viernes el ingreso está permitido entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, mientras que los sábados, domingos y festivos el horario autorizado es entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

La medida aplica para las líneas A y B del metro, el tranvía, los metrocables y las rutas de buses 1, 2 y O.

VIDEO | Adulto mayor conmovió a todos al salvar a sus dos perros durante el fuerte terremoto en Venezuela
RELACIONADO

VIDEO | Adulto mayor conmovió a todos al salvar a sus dos perros durante el fuerte terremoto en Venezuela

Además, el reglamento establece que:

  • La mascota debe permanecer dentro de un guacal, contenedor o jaula con medidas máximas de 60 centímetros de ancho, alto y profundidad.
  • El guacal debe ubicarse sobre el piso y ser lo suficientemente seguro para evitar que el animal pueda salir.
  • Es obligatorio presentar el carné de vacunación vigente.
  • En el caso de los perros, también deben portar bozal.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

Cambio Radical se declara partido de Gobierno de De la Espriella: se suma al Centro Democrático

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Hombres con cuchillos enfrentaron a agentes de tránsito en Bogotá: Distrito ya se pronunció

Procuraduría General de la Nación

Exministro de Defensa Iván Velásquez es investigado por acercamientos con el Clan del Golfo

Otras Noticias

Terremoto

Seis terremotos en 24 horas: Qué países fueron afectados por la preocupante ola sísmica global

Conozca los lugares donde ocurrieron los sismos en este último tiempo.

Tecnología

Cómo activar la alerta sísmica en celulares: configuración paso a paso para Android y sistemas iOS

Configure las notificaciones de emergencia en Android e iOS para recibir avisos sísmicos antes de un movimiento.

Bogotá

Curso gratuito para motociclistas en Bogotá este 27 de junio: Cómo inscribirse paso a paso

Selección de Ecuador

¡Ecuador sigue en el Mundial! Venció a Alemania y avanzó en la Copa: resumen y goles

Invima

Ojo: Invima prohibió supuestos medicamentos para perder peso promocionados por 'influencers'