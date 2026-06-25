VIDEO | Hombres con cuchillos enfrentaron a agentes de tránsito en Bogotá: Distrito ya se pronunció

En el sector de El Muelle, ubicado en la localidad de Engativá, un operativo de control terminó en medio de amenazas, intimidaciones y agresiones contra agentes civiles de tránsito y operarios de una grúa.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran a varios hombres enfrentando a los funcionarios. Algunos de ellos portaban armas blancas y, en medio del altercado, lograron impedir que una motocicleta inmovilizada fuera trasladada por las autoridades.

Hombres con cuchillos enfrentaron a agentes de tránsito y frenaron operativo en Bogotá

Según la información entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad, los hechos se presentaron durante un procedimiento de control realizado en el sector de El Muelle.

Durante la diligencia, una motocicleta fue inmovilizada por presuntas infracciones de tránsito y posteriormente subida a una grúa para su traslado.

Sin embargo, el procedimiento fue interrumpido cuando varias personas comenzaron a increpar a los agentes civiles de tránsito y al personal operativo.

En los videos conocidos del caso se observa cómo algunos hombres portaban cuchillos mientras intimidaban a los funcionarios, generando una situación de alto riesgo.

¿Cómo terminó el enfrentamiento?

De acuerdo con los antecedentes del caso, en medio de la confrontación los involucrados lograron bajar por la fuerza la motocicleta que ya se encontraba sobre la grúa, evitando que continuara el procedimiento de inmovilización.

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Ante la escalada de la situación, la Secretaría de Movilidad informó que activó de inmediato los protocolos institucionales de seguridad.

Además, fue solicitado el apoyo de la Policía Nacional y el operativo fue suspendido con el fin de proteger la integridad de los agentes civiles de tránsito y del personal que operaba la grúa.

Secretaría de Movilidad se pronunció por la agresión a agentes de tránsito en Bogotá

La entidad rechazó de manera categórica las agresiones y los actos de violencia registrados durante el operativo.

Asimismo, informó que adelanta las actuaciones necesarias para presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes con el propósito de identificar y judicializar a las personas involucradas.

Como parte del proceso, la Secretaría pondrá a disposición todas las evidencias recopiladas durante el procedimiento, entre ellas los registros captados por las cámaras corporales utilizadas por los agentes civiles de tránsito, así como el resto de la información obtenida durante la intervención.