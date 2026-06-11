Hombre habría matado a una perrita lanzándola desde un quinto piso en Norte de Santander: esto se sabe

Un caso de presunto maltrato animal se registró en Villa del Rosario, Norte de Santander, en donde un perrita perdió la vida luego de ser lanzada desde un quinto piso.

El hecho provocó que decenas de personas intentaran tomar justicia por mano propia contra el señalado responsable, quien tuvo que ser protegido por las autoridades para evitar que fuera agredido.

Perrita fue lanzada desde un quinto piso por un hombre en Norte de Santander

Según la denuncia difundida por ciudadanos y organizaciones defensoras de animales, la perrita de 8 años, habría sido sacada de su hogar y posteriormente lanzada desde un quinto piso por un hombre en el municipio de Villa del Rosario.

La caída le provocó heridas de extrema gravedad, por lo que fue trasladada de urgencia para recibir atención médica veterinaria.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud animal, las lesiones resultaron irreversibles y horas después se confirmó su fallecimiento.

Vecinos intentaron linchar al hombre que habría lanzado a la perrita desde el edificio

La noticia se propagó rápidamente entre los residentes, quienes expresaron su indignación por la muerte del animal.

Por esto, frente a lo sucedido, varias personas intentaron agredir al presunto responsable. La tensión fue tal que las autoridades tuvieron que intervenir para retirarlo del lugar y garantizar su integridad física mientras avanzaba el procedimiento judicial.

¿Qué pasó con el hombre señalado de lanzar a la perrita desde un quinto piso?

Tras conocerse el caso, las autoridades procedieron con la captura del hombre señalado de haberla lanzado desde el edificio.

Ahora será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad en los hechos y definir las medidas judiciales correspondientes.

Por lo pronto, colectivos animalistas como la Plataforma por los Animales ALTO, han solicitado que durante las audiencias se imponga una medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que la gravedad del caso amerita una respuesta contundente de las autoridades.