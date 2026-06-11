CANAL RCN
Colombia

Hombre habría matado a una perrita lanzándola desde un quinto piso en Norte de Santander: esto se sabe

La perrita de 8 años falleció pese a los esfuerzos veterinarios por salvarle la vida.

Capturado por lanzar a una perrita desde un quinto piso
Foto: Plataforma por los animales ALTO

Noticias RCN

junio 11 de 2026
01:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un caso de presunto maltrato animal se registró en Villa del Rosario, Norte de Santander, en donde un perrita perdió la vida luego de ser lanzada desde un quinto piso.

Menor asesinó con un cuchillo a su "amigo" por deuda de $20 mil en Riosucio: lo abrazó y le enterró el puñal
RELACIONADO

Menor asesinó con un cuchillo a su "amigo" por deuda de $20 mil en Riosucio: lo abrazó y le enterró el puñal

El hecho provocó que decenas de personas intentaran tomar justicia por mano propia contra el señalado responsable, quien tuvo que ser protegido por las autoridades para evitar que fuera agredido.

Perrita fue lanzada desde un quinto piso por un hombre en Norte de Santander

Según la denuncia difundida por ciudadanos y organizaciones defensoras de animales, la perrita de 8 años, habría sido sacada de su hogar y posteriormente lanzada desde un quinto piso por un hombre en el municipio de Villa del Rosario.

La caída le provocó heridas de extrema gravedad, por lo que fue trasladada de urgencia para recibir atención médica veterinaria.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud animal, las lesiones resultaron irreversibles y horas después se confirmó su fallecimiento.

Vecinos intentaron linchar al hombre que habría lanzado a la perrita desde el edificio

La noticia se propagó rápidamente entre los residentes, quienes expresaron su indignación por la muerte del animal.

Video captó a un hombre dándole un martillazo en la cabeza a un guarda de Transmilenio: ¿qué pasó?
RELACIONADO

Video captó a un hombre dándole un martillazo en la cabeza a un guarda de Transmilenio: ¿qué pasó?

Por esto, frente a lo sucedido, varias personas intentaron agredir al presunto responsable. La tensión fue tal que las autoridades tuvieron que intervenir para retirarlo del lugar y garantizar su integridad física mientras avanzaba el procedimiento judicial.

¿Qué pasó con el hombre señalado de lanzar a la perrita desde un quinto piso?

Tras conocerse el caso, las autoridades procedieron con la captura del hombre señalado de haberla lanzado desde el edificio.

Ahora será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad en los hechos y definir las medidas judiciales correspondientes.

VIDEO | Paciente fue sacado en silla de ruedas de un hospital en Medellín y abandonado a su suerte en un andén
RELACIONADO

VIDEO | Paciente fue sacado en silla de ruedas de un hospital en Medellín y abandonado a su suerte en un andén

Por lo pronto, colectivos animalistas como la Plataforma por los Animales ALTO, han solicitado que durante las audiencias se imponga una medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que la gravedad del caso amerita una respuesta contundente de las autoridades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Menor asesinó con un cuchillo a su "amigo" por deuda de $20 mil en Riosucio: lo abrazó y le enterró el puñal

Medellín

1.838 perros y gatos esperan una familia en la gran Adoptatón Mundialista de Medellín

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema ordena al presidente Petro rendir declaración juramentada por denuncia de extorsión contra Gloria Arizabaleta

Otras Noticias

Estados Unidos

Trump cancela ataques contra Irán y abre la puerta a un acuerdo

Horas antes de este anuncio, Trump había asegurado que Estados Unidos atacaría a Irán en la noche del jueves.

Conciertos

MANÁ anuncia concierto en Bogotá: será su único show en Colombia de la nueva gira

MANÁ confirmó su regreso a Colombia con un único concierto en Bogotá como parte de su gira “Vivir Sin Aire Tour”. Conozca la fecha del show y los detalles de la celebración por sus 40 años de carrera.

Luis Díaz

Luis Díaz dio sus cuatro favoritos para ganar el Mundial

Dólar

Dólar volvió a caer en Colombia: así amaneció el precio este jueves, 11 de junio

Cuidado personal

La IA promete devolverle 16 minutos a tu consulta médica, pero abre un debate que preocupa a los expertos