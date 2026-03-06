"Lo único que me importaba era mi perrita": habló el joven que fue retirado por cantar cerca de un centro comercial

Un procedimiento policial realizado en las afueras del centro comercial Parque La Colina, en la localidad de Suba, desató una polémica en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que un joven que canta y toca guitarra en la vía pública era reducido por uniformados de la Policía.

Las imágenes mostraron al trabajador informal pidiendo ayuda mientras era sujetado por dos agentes. El hecho generó repudio, especialmente porque el artista estaba acompañado por su perrita, llamada Delta.

RELACIONADO Video captó cómo motociclista escondía chuzos en sus botas para pinchar llantas en medio de trancones en Bogotá

Tras la difusión del video, el joven identificado como Juan Sebastián decidió pronunciarse públicamente para explicar qué ocurrió antes, durante y después del procedimiento.

Joven cantante fue retirado con su perrita del Centro Comercial Parque La Colina

Según relató Juan Sebastián, todo ocurrió mientras desarrollaba su actividad habitual en las inmediaciones del centro comercial.

Explicó que los uniformados llegaron para solicitarle que abandonara el lugar y que posteriormente le pidieron su documento de identidad. Ante la situación, decidió comenzar a grabar con su celular.

De acuerdo con su versión, dejó el teléfono apoyado en el suelo mientras registraba el procedimiento. Posteriormente aseguró que uno de los policías tomó el dispositivo y que, cuando intentó recuperarlo, se produjo el altercado que quedó registrado en video.

El joven afirmó que fue en ese momento cuando comenzó el forcejeo y que por esa razón se escucha en las imágenes pidiendo ayuda y asegurando que le estaban robando.

También manifestó que no cuenta con pruebas audiovisuales de lo sucedido porque, según dijo, cuando le devolvieron el celular este había sido reiniciado.

Joven fue retenido y llevado por la Policía sin su perrita

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su relato fue la preocupación constante por su mascota.

RELACIONADO Video captó violento choque entre un vehículo y una motocicleta con dos personas en Bucaramanga

Juan Sebastián aseguró que después de ser retenido fue subido a un vehículo policial y que durante todo el procedimiento insistió en que le permitieran llevar consigo a Delta.

Según contó, no le preocupaban en ese momento ni sus pertenencias ni su instrumento musical.

Lo único que me importaba era mi perra.

Indicó además que permaneció retenido durante varias horas y que le informaron que sería trasladado a una Unidad Permanente de Justicia (UPJ).

¿Qué pasó con la perrita después del procedimiento policial?

Tras recuperar la libertad, el joven regresó a la zona donde ocurrieron los hechos con la intención de buscar tanto a su mascota como a sus pertenencias.

Según explicó, el procedimiento ocurrió alrededor de las 11 de la mañana y no fue sino hasta cerca de las 6 de la tarde cuando pudo volver al lugar.

Al llegar, aseguró que no encontró ni su guitarra ni a Delta.

Sin embargo, más tarde revisó mensajes enviados por su novia, quien le dijo que la perrita había llegado sola a la vivienda de ella sobre la 1 de la tarde.

El artista destacó que el animal recorrió por sus propios medios el trayecto hasta la casa.

Gracias a Dios está acá.

En su pronunciamiento, Juan Sebastián también afirmó que nunca imaginó que los videos se volvieran virales ni que su historia despertara tanta solidaridad.

Por esto, agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido y aprovechó la atención generada por el caso para mostrar otra faceta de su talento artístico, pues además de cantar y tocar guitarra, interpretó una pieza al piano y aseguró que busca salir adelante mediante su trabajo como músico.

¿Qué dijo la Policía sobre este caso?

Tras la viralización del video, la Policía Metropolitana de Bogotá también se pronunció sobre lo ocurrido.

RELACIONADO Estas son las condiciones que impuso Iván Cepeda para el debate con Abelardo de la Espriella

El coronel Álvaro Mora, comandante operativo de Reacción y Control, explicó que inicialmente los uniformados solicitaron al ciudadano retirarse del lugar.

Según la institución, la persona habría hecho caso omiso a la recomendación y adoptado una actitud agresiva, situación que llevó a los agentes a intervenir.