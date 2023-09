Hombres armados que no se identificaron increparon a los habitantes de una vereda en Córdoba

En horas de la tarde de este marte 12 de septiembre se presentó un nuevo hecho de violencia en el departamento de Córdoba, donde varios uniformados armados no identificados llegaron hasta una vereda e intimidaron a los habitantes de la zona.

Los hechos se presentaron en la vereda El Manso, adscrita al municipio de Tierralta. Allí, los sujetos amedrentaron a los campesinos, mujeres y niños que habitan en el lugar. Como se evidencia en el clip, la comunidad les pide que detengan sus intimidaciones por la presencia de menores de edad e incluso, de bebés en brazos, petición a la que hacen caso omiso.

En la grabación se evidencia que los victimarios agreden verbalmente a los civiles y les apuntan con sus armas de fuego de largo y corto alcance en la cabeza. Las madres del lugar los enfrentan y les exigen respeto.

"¿Le parece justo amenazarme con una pistola cuando yo tengo a mi hijo en mis brazos? Criminales es lo que son", grita enfurecida una mujer.

Al ver que portaban uniforme camuflado, los lugareños les piden que se identifiquen, pero al parecer no hubo respuesta: “En estos momentos no me siento libre, ustedes nos apuntan con esas armas a la cara y nosotros no estamos haciendo nada. Ustedes saben que si nos vamos a la Constitución eso no se puede hacer, eso es violación de derechos humanos”, señala uno de los civiles.

Los victimarios continúan su intimidación y se acercan apuntándole con su arma a una de las mujeres que los confrontó. Ante esto, la madre se enfureció aún más: “Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. A ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros que no tenemos cómo defendernos”.

Según indicó una de las habitantes, al parecer las armas de los uniformados no identificados no estaban cargadas, por lo que no tendrían intención de dispararles sino solo de intimidarlos y generar pánico.

La respuesta de las autoridades

Por su parte, el Ejército Nacional aún no ha confirmado si los perpetradores de este crimen pertenecen a la institución o no. No obstante, la Fiscalía General de la Nación afirmó que creará una comisión nueva conformada por fiscales especializados e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes llevarán a cabo todas las indagaciones del caso.

"A raíz de los videos que están circulando por redes sociales en los que se ve a hombres armados intimidando a la población civil, en un caserío en Tierralta, Córdoba, la Fiscalía General de la Nación conformó un equipo de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio", se lee en el anuncio hecho a través de Twitter.

