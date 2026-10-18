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Incautan una tonelada de marihuana en la vía Panamericana: cargamento avaluado en casi $ 800 millones

La Policía entregó detalles del operativo que resultó con la captura de una persona.

Incautación de marihuana en la vía Panamericana.
Incautación de marihuana en la vía Panamericana. Foto: Policía.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 18 de 2026
10:40 a. m.
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Un operativo de la Policía en la vía Panamericana, departamento del Cauca, permitió la incautación de cerca de una tonelada de marihuana y la captura de una persona.

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El procedimiento se realizó en el corredor vial que conecta a Santander de Quilichao con Popayán.

Se impidió la circulación de 500 mil dosis

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, los estupefacientes eran transportados en un camión que movilizaba melaza, producto utilizado para ocultar la carga ilegal durante su desplazamiento por esta importante carretera del suroccidente.

El valor preliminar de la sustancia incautada se calcula en aproximadamente $ 800 millones. Según las estimaciones de la Policía, el decomiso habría impedido que más de 500.000 dosis de marihuana llegaran a circular.

Este resultado hace parte de las acciones operativas adelantadas por las autoridades para detectar el transporte de drogas en los principales corredores viales del Cauca, una estrategia enfocada en afectar las actividades relacionadas con el narcotráfico en la región.

Tras el procedimiento, la persona detenida, la marihuana incautada y el vehículo utilizado para su transporte fueron entregados a la autoridad competente, que deberá adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

Los corredores del narcotráfico en Cauca

En agosto de 2025, el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz presentó un informe titulado ‘Los corredores de la muerte’, en el cual se revelaron cuáles eran los puntos donde los grupos armados controlaban el narcotráfico y cometían otros delitos.

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Puntualmente para Cauca, aparecen varios corredores, tales como el que conecta con Putumayo y la región Pacífica, por el norte hacia Huila, la frontera con Nariño y la conexión con el Magdalena Medio.

Los registros muestran que en el departamento están presentes los frentes Carlos Patiño y Andrés Patiño, pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc; el frente Carolina Ramírez del Bloque Amazonas, el frente Raúl Reyes, los Comandos de Frontera, el frente Comuneros del Sur y bandas locales.

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