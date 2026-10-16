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Atentado con explosivos deja seis heridos en Cali, Valle del Cauca

Según las primeras investigaciones, las disidencias de las Farc, específicamente la estructura Jaime Martínez, estarían detrás del atentado contra la fuerza pública.

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
12:10 p. m.
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Un nuevo atentado con explosivos sacudió la noche de este jueves a Cali, Valle del Cauca, y dejó seis personas heridas: cinco policías y una mujer civil. El ataque se produjo cuando desconocidos lanzaron un artefacto explosivo contra un puesto de control en el oriente de la ciudad.

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Nuevo atentado en Cali: seis personas resultaron heridas

El hecho se suma a una serie de acciones violentas que mantienen en alerta a las autoridades de la región.
Según las primeras investigaciones, las disidencias de las Farc, específicamente la estructura Jaime Martínez, estarían detrás del atentado contra la fuerza pública.

El ataque ocurrió durante un operativo de control nocturno, cuando desconocidos lanzaron el explosivo contra los uniformados que adelantaban labores de seguridad en la zona.

Este hecho se suma a otros ataques registrados en los municipios de Jamundí y Dagua, donde cuatro civiles resultaron heridos. Según fuentes oficiales, las víctimas de estos incidentes se encuentran en buen estado de salud.

Ante esta situación, las autoridades del Valle del Cauca han intensificado las medidas de seguridad, especialmente en las zonas donde se han registrado los hechos violentos. El objetivo es reforzar los controles y prevenir nuevas acciones que pongan en riesgo a la población civil.

Los heridos en el atentado de Cali fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad, donde reciben atención médica.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales. Entretanto, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

Capturaron a implicado en el ataque

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció sobre lo ocurrido y aseguró que el presunto responsable del atentado fue capturado y deberá responder ante la justicia.

“Rápidamente se capturó al delincuente que atacó a cinco de nuestros policías, quienes ya están en recuperación. Tienen lesiones, pero están bien. Esta persona va a tener que responder por este atentado terrorista. A los bandidos de la Jaime Martínez, estos son patadas de ahogado porque con la nueva ofensiva del Gobierno Nacional estamos seguros que esta situación se va a resolver”.

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