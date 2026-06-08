Documentos revelan cómo disidencias estarían carnetizando habitantes en zonas rurales antes de la segunda vuelta

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, se conoció una grave denuncia relacionada con la influencia de grupos armados ilegales en algunas regiones del país.

La controversia surgió luego de que el entonces jefe de Operaciones de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, advirtiera sobre la existencia de procesos de carnetización adelantados por disidencias de las Farc en zonas rurales.

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Las declaraciones provocaron una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien ordenó su retiro del servicio activo al considerar que sus afirmaciones tenían implicaciones políticas.

Sin embargo, más allá del debate generado por las declaraciones del oficial, documentos conocidos por Noticias RCN evidencian que las Fuerzas Militares mantienen información e inteligencia sobre esta práctica en varios departamentos del país.

Disidencias estarían carnetizando habitantes en zonas rurales antes de las elecciones

Según la información recopilada por organismos de inteligencia, algunas estructuras de las disidencias de las Farc estarían entregando documentos de identificación propios a habitantes de zonas rurales bajo su influencia.

Estos carnés, plastificados y con características similares a documentos oficiales, serían utilizados por los grupos ilegales para ejercer control sobre las comunidades y monitorear los desplazamientos de los habitantes.

Las evidencias conocidas muestran que esta práctica se estaría desarrollando principalmente en departamentos como Meta, Caquetá y Guaviare, regiones donde históricamente han tenido presencia diferentes estructuras armadas ilegales.

¿Para qué les están dando esos documentos a los habitantes de estas zonas rurales?

De acuerdo con las investigaciones, los carnés no solo servirían como una forma de identificación dentro de los territorios controlados por estos grupos.

Las autoridades sostienen que, en algunos casos, los habitantes deben presentar estos documentos para movilizarse entre veredas o para desplazarse hacia centros poblados.

La preocupación aumenta debido a que, según información de inteligencia, estos documentos también estarían siendo exigidos a algunas personas al momento de salir de sus comunidades para ejercer su derecho al voto.

¿Qué otros documentos estarían expidiendo los grupos armados?

Las pruebas recopiladas por las Fuerzas Militares muestran que el sistema de control iría más allá de simples carnés.

Entre los documentos hallados aparecen certificados de permanencia temporal para visitantes, con los cuales las organizaciones ilegales tendrían conocimiento de quién ingresa y quién sale de determinados territorios.

Algunos de estos formatos incluyen firmas, sellos, códigos QR y mecanismos de verificación que buscan dar apariencia de legitimidad a documentos que carecen de cualquier respaldo legal.

Además, las autoridades aseguran haber encontrado citaciones utilizadas para convocar reuniones con habitantes de las comunidades, las cuales serían empleadas para ejercer presión y control sobre la población.

¿Qué dicen las Fuerzas Militares sobre esta práctica?

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, aseguró que este tipo de acciones hacen parte de una estrategia sistemática utilizada por organizaciones criminales para mantener el control sobre las comunidades.

Según explicó, la finalidad principal es generar temor entre los habitantes y consolidar mecanismos de dominación territorial.

Cabe mencionar que, esto ocurre en la recta final de la campaña presidencial y en medio de los preparativos para la segunda vuelta electoral.