"No va a haber proceso de paz mientras que haya secuestros": Ingrid Betancourt

En el marco de la situación de orden público que atraviesa Colombia por cuenta de los recientes secuestros conocidos en los últimos días, la excandidata a la Presidencia de la República, Ingrid Betancourt, habló de este flagelo del cual también fue víctima.

¿Qué posición debería tener el Gobierno frente a los responsables del secuestro en Colombia?

“Este es un drama que ya habíamos superado. Estábamos con un número de secuestros muy reducido y esto vuelve a tomar vigencia en el país. Es un drama que nos toca a todos, los colombianos podemos contarnos todos los cuentos que queramos, pero no va a haber proceso de paz mientras que haya secuestros”.

“¿De qué le sirvió a las Farc haber torturado a nuestras familias?”, cuestionó.

Vea también: Secuestro desplazó al narcotráfico como mecanismo de financiación de grupos armados

¿Cómo pasan los días en cautiverio y sin la certeza de una pronta liberación?

“De un momento a otro la vida ya no le pertenece, uno es una mercancía. Y a la gente que lo tiene a uno no les importa si está vivo o muerto, uno es un canjeable, un objeto. Uno y un bulto de cocaína para esta gente es exactamente lo mismo”.

“Al quitarle a uno la libertad le quitan a uno su dignidad, lo tratan de manera infame. Le toca a uno comenzar a hacer cosas que son muy dolorosas. Tener, por ejemplo, que ir al baño delante de gente”.

¿Luego del secuestro del papá de Luis Díaz, que hizo más visible el flagelo, cómo cree que percibe la comunidad internacional lo que sucede en Colombia?

“El tema de Luis Díaz fue muy interesante. A mí me llamaron de todas partes del mundo a preguntarme qué sabía, que quiénes eran ellos, y qué estaba pasando con el secuestro en Colombia, porque de alguna manera hubo la sensación de que con el secuestro y liberación nuestra, y después con el acuerdo de paz, era una página que se había pasado y que habíamos salido de esa pesadilla”.

Le puede interesar: Video reveló cómo amigo del papá de Luis Díaz lo traicionó y entregó a secuestradores

¿Qué pueden hacer las familias que tienen a un ser querido secuestrado para su llamado sea visibilizado?

“Hay que pedir ayuda, no solamente los familiares que estén afuera, no solo es importante para ellos, sino también para quienes están secuestrados, saber que no las olvidan y que la gente se moviliza por ellos”.

“Hay que decir sus nombres, tomar fotos. Las redes tienen que servir para eso. Tenemos que volver a esas personas visibles en sus vidas y defenderlas como si fueran nuestro papá, hermana o hijos”.