“¿Estamos hablando de un proceso de paz o de impunidad?”: Ingrid Betancourt

Crece la polémica por la designación de Alexander Farfán alias Gafas como negociador de las disidencias de la Farc. Después del acuerdo de paz este sujeto habría vuelto a delinquir, por lo que actualmente está recluido en la cárcel Picota en Bogotá desde diciembre de 2022, por tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Acerca de la solicitud de extradición que pesa en su contra, la Corte Suprema emitió concepto desfavorable en 2009.

La exsenadora Ingrid Betancourt fue una de las víctimas de "Gafas", quien precisamente fue capturado en la exitosa operación jaque que trajo a la excandidata a la libertad y en A lo que Vinimos habló respecto a estas solicitudes de designaciones.

¿Cómo califica esta decisión del Gobierno de incluir a su carcelero en la lista de negociadores?

“Es muy sorprendente que ese es mensaje que escoge el Gobierno para mandarle a las víctimas, es decir, que lo proponga Iván Mordisco, qué se puede esperar. Pero que lo acepte el Gobierno, que tiene que defender a la sociedad civil en un proceso de paz…”

“Lo primero que se me ocurre pensar es que: ¿Estamos hablando de un proceso de paz o de impunidad?”.

¿Qué aporte puede dar "gafas" en la mesa de negociación?

“Es muy difícil decirlo porque no fue un comandante estrella. No tiene la capacidad política, no tiene experiencia de negociación, ni humanidad, entonces es porque no es un negociador. El proceso de paz se vuelve una argucia para cumplir pactos de impunidad. Así lo veo yo”.

¿Qué le pide al fiscal, quien finalmente es el que tiene la última palabra frente a la solicitud del Gobierno?

“Yo le digo al fiscal que piense en Colombia, aquí hay hechos que no son intranscendentes y por eso tienen que cumplirle a los colombianos. Al clamor de las víctimas que se han sentido pisoteadas por el proceso de paz. Las cargas están desequilibradas”.

¿Qué le dice al presidente Petro tras esta decisión?

“Gustavo Petro tiene que salir de su burbuja. Está metido en un mundo virtual donde está encasillado en ideologías y prejuicios ideológicos y está sin contacto con la realidad. Todo lo que era el horror de la guerra hace 30 años nos volvió con fuerza y fue desde que lanzó una paz total que se asemeja a una impunidad total”.