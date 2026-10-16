Inició el trámite del ‘Referendo de Todos’: busca mayor autonomía en las regiones y reducir el tamaño del Estado

En el transcurso del viernes, 16 de octubre, la Registraduría entregó los formularios para iniciar el trámite del ‘Referendo de Todos’, que busca optimizar el funcionamiento de las ramas del poder y reducir el tamaño del Estado, disminuyendo el número de congresistas, concejales y diputados.

En diálogo con Noticias RCN, el senador Carlos Meisel, promotor de la iniciativa, cuestionó: “¿No podríamos funcionar mejor sin 13.000 concejales, 5.000 secretarios municipales y 287 congresistas? Es mucho más valioso que los pocos recursos que se tienen vayan a la inversión, que beneficien al ciudadano y no a alimentar políticos”.

Los tres pilares del ‘referendo de Todos’

En palabras del congresista, el llamado ‘Referendo de Todos’ reúne un “anhelo de país, es un sueño por cumplir desde hace muchos años. No contiene temas que nos dividan”.

El referendo busca un apoyo mayoritario de los ciudadanos para sacar adelante tres ejes fundamentales: “1. Aumentar la autonomía regional de tipo fiscal y regulatorio, 2. Optimizar el tamaño del Estado de las tres ramas del poder público, en estructura y tamaño y 3. Modernizar las jurisdicciones especiales y mejorar la coordinación con la justicia ordinaria”.

Pasar por el Congreso: el gran reto del ‘referendo de Todos’

Aunque confía en que la iniciativa no despierte roces entre partidos, Meisel admitió que “si uno está planteando reducir el número de congresistas, es muy difícil que (la iniciativa) pase en el Congreso (…) la única salida práctica era preguntarle a la ciudadanía”.

La solución, según dijo, es que, “de aquí a que empiece el debate en las comisiones primeras del Congreso, el referendo tiene que ser de amplio conocimiento ciudadano, para que sea la misma ciudadanía la que pida que esta discusión se dé”.

Insiste en que el referendo permitiría a las regiones anticiparse a los problemas con decisión y mayor autonomía financiera: “Si al gobernador no le queda de otra que mendigarle al Gobierno central cada vez que tiene un problema, es difícil atender al ciudadano” e indicó que, con la reducción del Estado, disminuye la carga y “se van a liberar recursos en el futuro para la inversión en los ciudadanos”.