2.400 investigaciones se encuentran represadas por falta de recursos en la Comisión de Acusaciones

En diálogo con Noticias RCN, el representante a la Cámara Daniel Briceño advirtió que la Comisión de Acusaciones se encuentra en parálisis desde que se instaló el nuevo Congreso, por falta de recursos.

De acuerdo con el representante, hay más de 2.400 investigaciones represadas, debido a que la Comisión pasada gastó en cinco meses el presupuesto de un año:

"Desde que llegamos el 20 de julio a la Comisión de Acusaciones son dos meses de parálisis. La Comisión tiene que funcionar con unos recursos que se destinan a abogados que tienen que sustanciar e impulsar los procesos. La Comisión funciona como un juzgado en el que se tiene que investigar, se tienen que decretar pruebas y realizar otras actividades de carácter judicial".

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Los términos de todos los procesos fueron suspendidos:

En respuesta a la parálisis de los últimos meses, Briceño indicó que la Comisión decretó, hace tan solo unos días, la suspensión de términos de todos los procesos.

Sin embargo, Briceño insiste en su llamado al Gobierno Nacional: la Comisión necesita recursos para avanzar en investigaciones de interés nacional. Según dice, es "un momento en el que debe actuar".

"Estamos recibiendo denuncias en contra de un magistrado de la Corte Constitucional; de parálisis en varios procesos importantes de la Fiscalía, como el de la UNGRD o alias Calarcá (…) La Comisión saliente no dejó ni un solo peso. No hay abogados, no hay personal que nos ayude a impulsar 2.450 procesos en contra de varios aforados: expresidentes, como el señor Gustavo Petro; los magistrados de altas cortes, o la fiscal general de la nación".

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MinHacienda y presidente de la Cámara ya fueron alertados:

El presidente de la Comisión de Acusaciones advirtió al ministro de Hacienda sobre la parálisis, pero no ha recibido, de momento, una respuesta o los recursos necesarios para operar.

Según comentó a Briceño, con 1.500 o 2.000 millones de pesos podría llegar a final de año funcionando, pero es algo que tendría que determinar junto al presidente de la Cámara y el MinHacienda.

Hasta entonces, la parálisis seguirá beneficiando a "todos aquellos aforados que violaron la ley y hoy no tienen quien los investigue. Se beneficia la impunidad. Se benefician los que están en medio del escándalo de la UNGRD; la fiscal, que ha estado dando respuestas a medias, y Gustavo Petro", advirtió Briceño, que propuso al presidente de la Comisión escoger los casos de mayor prioridad y tratar de sacarlos adelante.