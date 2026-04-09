Gobierno De la Espriella promete más libertad y autonomía fiscal a las regiones, tras cumbre de gobernadores

Finalizada la primera cumbre de gobernadores de la administración De la Espriella, en Mompox, Bolívar, el Gobierno Nacional prometió trabajar en la descentralización del país y entregar mayor autonomía fiscal a las regiones.

Según explicó a la prensa el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el nuevo Gobierno cree “que hay que darles más libertad y más autonomía fiscal a las regiones”. Con eso en mente, trabajará en “un marco de experimentación administrativa, enfocado en cómo transferir competencias, recursos y más libertad, de manera gradual, de acuerdo con las capacidades”, de cada región.

Una noticia que el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, celebró al cierre de la cumbre en Mompox: “Llega un nuevo Gobierno y nos empieza a dar soluciones en un mes. El tema de descentralización del país urge, es una prioridad y lo vemos por fin en la agenda del Gobierno central, un Gobierno que ha estado más tiempo en el territorio que en el centro del país”.

Presidente De la Espriella prometió trabajar de la mano con las regiones:

En diálogo con Noticias RCN, a la salida de su primera cumbre como presidente de la República, Abelardo de la Espriella expresó su intención de trabajar de la mano con las regiones durante los siguientes cuatro años:

“Este es un país de regiones. Tenemos que articular todo el trabajo del Gobierno Nacional con las regiones, darles más poder a las regiones, más presupuesto. Una descentralización verdadera”, comentó.

Días antes, el jefe de Estado dio a conocer que tendría una línea directa con alcaldes y gobernadores, para acabar con la penosa tarea de tener que recibir sus peticiones a través de congresistas. En esa apuesta por “descentralizar el poder” ordenó la construcción de sedes alternas de la presidencia. La primera, en Barranquilla, ya se encuentra en funcionamiento.

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De la Espriella realizó una advertencia sobre entablar diálogos clandestinos con terroristas:

En medio del encuentro, el presidente De la Espriella advirtió a los asistentes que “ningún gobernador, ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”.

Fue insistente en que no tolerará “bajo ninguna circunstancia, que, mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria” e hizo una advertencia directa al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar.

Precisamente, el viernes 4 de septiembre, el presidente dio a conocer a través de su cuenta en la red social X que expidió “los actos administrativos que ponen fin a las mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas creadas durante la anterior administración”.