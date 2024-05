Iván Name responde a acusaciones de Sneyder Pinilla, dice que "no corresponden con la realidad"

El presidente del Senado, Iván Name, en un comunicado se refirió a las declaraciones que el exsubdirector para el Manejo Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Sneyder Pinilla, dio a la revista Semana en las que aseguró que le entregó 3.000 millones de pesos del contrato de los carrotaques que llevarían agua a La Guajira.

Name afirmó que no conoce a Pinilla y que la versión que entregó no corresponde con la realidad.

"Frente a las acusaciones realizadas ante medios de comunicación por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, a quien no conozco, manifiesto a la opinión pública que dichas versiones no corresponden con la realidad".

El funcionario afirmó que está dispuesto a comparecer antes de las autoridades para aclarar cualquier interrogante sobre su conducta.

"El país entero ha sido testigo de mis actuaciones públicas en el debate democrático. Los más de 45 años de vida pública que me preceden, dan cuenta de mi talante y proceder, que hoy se pretende afectar".

Agregó que esto busca desviar "la atención de quienes desangraron el erario público en cabeza de la institución de la UNGRD".

Sneyder Pinilla aseguró que el dinero fue entregado en efectivo a Name

En la entrevista con la revista Semana, el exsubdirector de la UNGRD afirmó que entregó 4.000 millones de pesos en efectivo, en dos maletas, a un mensajero enviado por el presidente del Senado.

"Un día llevo una y otra al otro día (las maletas) (...) Llego a un sitio, sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando, bajo al sótano entrego ahí y luego me salgo, yo no subo a hacerle la entrega a Name, el mensajero sí, ya estaba ahí y sube”.

Luego indicó que el mensajero era la alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz: “La doctora Sandra solo fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Era la persona que Name destinó para que se diera la entrega”.