Sneyder Pinilla dice que entregó $4.000 millones de carrotanques de UNGRD a Iván Name y Andrés Calle

En entrevista con la revista Semana, el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Seneyder Pinilla, aseguró que el exdirector de esa entidad Olmedo López, le ordenó entregar 3.000 millones de pesos al presidente del Senado Iván Name y 1.000 millones al presidente de la Cámara Andrés Calle.

“La plata me la entregan en efectivo y yo entrego la plata en efectivo a la persona que envía el doctor Name y yo directamente sí le entrego al doctor Calle en Montería los 1.000 millones de pesos”.

¿Cómo entregó Sneyder Pinilla $3.000 millones a Iván Name?

Sneyder Pinilla dijo a la revista Semana que el dinero fue entregado en efectivo en dos días, en dos maletas, a través de un mensajero del presidente del Senado.

Explicó que se encontró en un punto de Bogotá con el mensajero. Le entregó el dinero y luego lo acompañó a llevarlo a otro lugar.

"“Ese mensajero dice - yo recibo completo, no por partes-. Un día llevo una y otra y vamos y entregamos. Llego a un sitio, sé que hay un esquema de seguridad que me está esperando, bajo al sótano entrego ahí y luego me salgo, yo no subo a hacerle la entrega a Name, el mensajero sí, ya estaba ahí y sube”.

Pinilla agregó que la entrega se hizo en octubre de 2023, antes de las elecciones regionales.

"Había afán con el recurso por el tema electoral. Nos tenían bastante azotados con eso".

¿Cómo entregó Pinilla $1.000 millones a Andrés Calle?

El exsubdirector de la UNGRD dijo que él mismo le entregó el dinero en efectivo al presidente de la Cámara en su apartamento de Montería.

"Yo hago la entrega en Montería directamente. A él sí le entrego el dinero. Me espera el esquema el seguridad de él, llego a un ascensor, subo al apartamento, en el apartamento le hago la entrega y luego me voy".