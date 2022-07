“No puedo asimilarlo, estoy en shock”: Jhonny Rivera sobre muerte de Darío Gómez

‘El rey del despecho’ así era conocido Darío Gómez, cantante de música popular que falleció en las más recientes horas en Medellín.

Colombia está de luto tras esta lamentable noticia. El artista cautivó el corazón de los colombianos con canciones que contaban historias de desamor y despedidas como “Nadie es eterno en el mundo”, “Tú y la gente”, “Corazón resentido”, entre otros.

Muchas personas cercanas al artista lo describían como una persona solidaria, amable y dispuesta a escuchar.

En diálogo con Noticias RCN, el cantante de música popular, Jhonny Rivera, habló sobre su relación con el ‘Rey del despecho’ y la canción que hicieron juntos.

“Esta noticia es algo muy lamentable la verdad, nosotros estamos en shock. Yo no puedo asimilarlo y así estamos muchos colegas porque hace muy poquito compartí tarima con él y lo vi muy sano, muy saludable. También me encontré con él en España y yo no vi ningún quebranto de salud en ningún momento. Yo siento que ésta perdida nos coge por sorpresa a todos”, señaló Rivera.

Los consejos que Darío Gómez le dio a Jhonny Rivera

“Recuerdo uno en particular porque la ansiedad mía de sonar en las grandes estaciones radiales, por cantar en los grandes escenarios, él me dijo tranquilo Jhonny, tranquilo que todo tiene su tiempo y uno no puede pretender meter al hijo de 6 años meterlo en la universidad, todo tiene un ciclo y para que se disfrute más la carrera, viva cada proceso. Cante en veredas, cante en pueblos, suene en emisoras comunitarias y el proceso lo va a disfrutar más, ese es un consejo para mí de oro”, agregó.

“Me voy a casar”: la canción que compartieron Gómez y Rivera

“Yo cuando hice el guion de ese video la idea era que Darío fuera el sacerdote, pero no me había atrevido a decirle, hacerle esa propuesta porque no sabía cómo lo iba a tomar y le dije (…) entonces dijo preste esa sotana y no es sino que me ponga buen vino de consagrar y yo le hago de sacerdote, y todo el día repartió bendiciones y todo el día estuvo tratando de confesar a todas las muchachas, nos reímos mucho. Él era muy jocoso”, añadió.

Finalmente, Rivera indicó que las canciones que más recuerda del artista son “Lo que va ser para uno” y “Nadie es eterno en el mundo”.