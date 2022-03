¡Por usar un dron! Joven colombiano fue detenido en Dubái y familia busca ayuda para su regreso

Por usar un dron en una zona de Dubái, un joven colombiano está en serios líos con las autoridades del pañis en medio oriente, quienes decidieron procesarlo por el uso del artefacto.

Noticias RCN ha hecho el seguimiento de la historia de Juan Daniel Muñoz, el joven que llegó a Dubái invitado por una familia que contrató sus servicios como fotógrafo para registrar su viaje. Según él, la familia envió una carta de invitación para que pudiera ingresar al país y realizar el cubrimiento que le pedían.

Juan Daniel decidió llevar consigo un dron que había logrado comprar con sus ahorros, lo cual representó el inicio de su pesadilla en el país árabe.

¿Qué pasó de Dubái?

El tiempo que lo volé fue de dos minutos, no fue mucho tiempo y a los cinco minutos ya estaban los policías en la azotea del hotel buscando quién había volado el dron.

Esto sucedió justo cuando en Emiratos Árabes se había prohibido el uso de drones por ataques recientes contra Abu Dabi. Debido a eso, Juan Daniel fue capturado y llevado a la estación de Policía, en donde lo retuvieron y despojaron de su dron y celular.

No puedo volar a Colombia porque tengo un problema judicial (...) me dicen que yo estoy acusado por volar una aeronave sin licencia o sin permiso.

El joven debe enfrentar dos audiencias, la próxima se celebrará el 10 de marzo y será el momento en el que él y su familia podrían apelar la imputación, con el fin de evitar su deportación y reclusión durante tres meses.

En Colombia, su familia pide ayuda para recaudar el dinero necesario para los pasajes de vuelta de Juan Daniel, así como para cubrir los servicios de un abogado que pueda ayudarlo a salir de este problema.

"En este caso nos están cobrando más de $30 millones por hacer esta diligencia, de los cuales hemos recogido casi $10 millones", señaló Javier Muñoz, padre de Juan Daniel. "Lo que más queremos es tener a nuestro hijo en casa, es duro, yo no sé qué siente una persona cuando le secuestran a su hijo, pero yo le he dicho a Dios que así me siento", agregó su madre, Carmen Bermúdez.

Juan Daniel asegura que la solicitud de ayuda enviada a la embajada colombiana en Dubái fue respondida 24 días después, cuando ya había asistido a audiencias ante las autoridades locales.