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Joven de 18 años habría sido lanzado por otro sujeto desde un piso alto tras una discusión en Medellín

Los hechos se habrían registrado durante la noche del viernes. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre lo sucedido.

Foto: X @Julian_osorio21

Noticias RCN

octubre 17 de 2026
04:06 p. m.
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En la tarde de este sábado 17 de octubre, el concejal de Medellín Jorge Julián Osorio Gómez denunció un violento hecho ocurrido en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde un joven de 18 años perdió la vida tras una presunta riña con otro sujeto.

Joven de 18 años murió tras presunta riña en San Antonio de Prado

De acuerdo con la información publicada por el funcionario en su cuenta oficial de X, la víctima habría sido lanzada desde un piso elevado de un edificio, presuntamente por el otro involucrado en el altercado.

Los hechos se habrían registrado durante la noche del viernes. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre lo sucedido.

A través de sus redes sociales, Osorio Gómez lamentó la muerte del joven e hizo un llamado a la reflexión sobre la violencia y la manera en que las nuevas generaciones afrontan sus diferencias.

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“Lo ocurrido en San Antonio de Prado nos tiene que llevar a una reflexión profunda como sociedad. Un joven de apenas 18 años perdió la vida luego de que, en medio de una riña con otro muchacho, lo lanzara desde un piso 14, un hecho violento que hoy enluta a una familia”, manifestó.

El funcionario también puso sobre la mesa la importancia de la salud mental y la gestión de las emociones entre los jóvenes, e invitó a las familias a fortalecer el diálogo en sus hogares.

En ese sentido, insistió en la necesidad de prestar atención a los cambios de comportamiento, brindar acompañamiento emocional y buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

“Tenemos que volver a hablar en nuestros hogares, escuchar más a nuestros hijos, prestar atención a sus comportamientos, enseñarles a gestionar sus emociones y buscar ayuda profesional cuando sea necesario”, expresó.

Finalmente, Osorio Gómez recordó que la prevención de la violencia y la protección de la vida son responsabilidades compartidas por las familias y la sociedad.

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