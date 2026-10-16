Autoridades investigan muerte de ingeniera que sufrió quemaduras en restaurante de Bucaramanga

La muerte de Janet Suárez, una ingeniera de 47 años que permaneció durante 11 días en una unidad de cuidados intensivos tras sufrir quemaduras de gravedad en un restaurante de Bucaramanga, ha generado conmoción en la ciudad y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

De acuerdo con las versiones preliminares, la mujer compartía con su esposo en el establecimiento cuando, al parecer, una mesera intentó encender una lámpara. Durante esa maniobra se habría producido una llamarada que alcanzó a la ingeniera, causándole lesiones en gran parte de su cuerpo. Sin embargo, las autoridades reiteraron que los hechos exactos aún son materia de investigación.

Once días en cuidados intensivos

Según testigos, Janet Suárez sufrió quemaduras en cerca del 60 % de su cuerpo. Algunas versiones indican que las prendas deportivas que llevaba puestas habrían facilitado la rápida propagación de las llamas durante la emergencia.

Tras el incidente, la ingeniera fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos, donde permaneció hospitalizada durante 11 días. Finalmente, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Su esposo también resultó herido y fue remitido al Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde recibió atención especializada en el pabellón de quemados.

Este viernes familiares, amigos y seres queridos darán el último adiós a la ingeniera en sus honras fúnebres.

Alcaldía, autoridades de salud y sector gastronómico reaccionan

Frente a lo ocurrido, el alcalde de Bucaramanga informó que solicitó a la Secretaría de Salud adelantar las investigaciones correspondientes dentro de sus competencias para determinar las causas del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Restaurantes (Acodrés), capítulo Santander, lamentó el fallecimiento y aprovechó para hacer un llamado a los establecimientos gastronómicos a reforzar los protocolos de seguridad y de atención de emergencias relacionadas con quemaduras.

Mientras avanzan las indagaciones de las autoridades sanitarias, el restaurante donde ocurrió el hecho aseguró mediante un comunicado que colaborará con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

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La muerte de Janet Suárez ha generado numerosas preguntas sobre las condiciones de seguridad en este tipo de establecimientos y la prevención de riesgos asociados al manejo de elementos inflamables. Entretanto, familiares de la víctima esperan que las investigaciones permitan esclarecer con precisión qué desencadenó la emergencia que hoy enluta a una familia bumanguesa.