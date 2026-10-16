CANAL RCN
Colombia Video

Autoridades investigan muerte de ingeniera que sufrió quemaduras en restaurante de Bucaramanga

Este viernes familiares, amigos y seres queridos darán el último adiós a la ingeniera en sus honras fúnebres.

Mañana Express

octubre 16 de 2026
09:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La muerte de Janet Suárez, una ingeniera de 47 años que permaneció durante 11 días en una unidad de cuidados intensivos tras sufrir quemaduras de gravedad en un restaurante de Bucaramanga, ha generado conmoción en la ciudad y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Tres gatos presuntamente abusados, golpeados y violentados: nuevos casos de maltrato animal en Colombia
RELACIONADO

Tres gatos presuntamente abusados, golpeados y violentados: nuevos casos de maltrato animal en Colombia

De acuerdo con las versiones preliminares, la mujer compartía con su esposo en el establecimiento cuando, al parecer, una mesera intentó encender una lámpara. Durante esa maniobra se habría producido una llamarada que alcanzó a la ingeniera, causándole lesiones en gran parte de su cuerpo. Sin embargo, las autoridades reiteraron que los hechos exactos aún son materia de investigación.

Once días en cuidados intensivos

Según testigos, Janet Suárez sufrió quemaduras en cerca del 60 % de su cuerpo. Algunas versiones indican que las prendas deportivas que llevaba puestas habrían facilitado la rápida propagación de las llamas durante la emergencia.

Dragoneante de la cárcel de máxima seguridad de Palogordo fue asesinado en Girón, Santander
RELACIONADO

Dragoneante de la cárcel de máxima seguridad de Palogordo fue asesinado en Girón, Santander

Tras el incidente, la ingeniera fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos, donde permaneció hospitalizada durante 11 días. Finalmente, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Su esposo también resultó herido y fue remitido al Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde recibió atención especializada en el pabellón de quemados.

Este viernes familiares, amigos y seres queridos darán el último adiós a la ingeniera en sus honras fúnebres.

Capturan en Santander a alias Emilio Zapata, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc
RELACIONADO

Capturan en Santander a alias Emilio Zapata, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc

Alcaldía, autoridades de salud y sector gastronómico reaccionan

Frente a lo ocurrido, el alcalde de Bucaramanga informó que solicitó a la Secretaría de Salud adelantar las investigaciones correspondientes dentro de sus competencias para determinar las causas del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Restaurantes (Acodrés), capítulo Santander, lamentó el fallecimiento y aprovechó para hacer un llamado a los establecimientos gastronómicos a reforzar los protocolos de seguridad y de atención de emergencias relacionadas con quemaduras.

Mientras avanzan las indagaciones de las autoridades sanitarias, el restaurante donde ocurrió el hecho aseguró mediante un comunicado que colaborará con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Bombardeo contra el Frente 33 en Catatumbo deja al menos tres guerrilleros muertos
RELACIONADO

Bombardeo contra el Frente 33 en Catatumbo deja al menos tres guerrilleros muertos

La muerte de Janet Suárez ha generado numerosas preguntas sobre las condiciones de seguridad en este tipo de establecimientos y la prevención de riesgos asociados al manejo de elementos inflamables. Entretanto, familiares de la víctima esperan que las investigaciones permitan esclarecer con precisión qué desencadenó la emergencia que hoy enluta a una familia bumanguesa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Fuerte temblor en Colombia en la mañana de este viernes 16 de octubre: este fue el epicentro

Santa Marta

Rescatan sano y salvo a ingeniero que había sido secuestrado en Santa Marta

Bogotá

El GPS los delató: cayeron cinco personas que habían robado una camioneta en Bogotá

Otras Noticias

Dólar

Dólar en Colombia llegó a su precio más bajo en varios días: así se cotiza este 16 de octubre

El dólar en Colombia llegó a su precio más bajo en más de cuatro semanas este 16 de octubre. Consulte la cotización, la TRM y cuánto ha bajado la divisa.

Conciertos

¿Moverán el concierto de Ryan Castro del Campín en Bogotá?: esto se sabe

El estado de la grama del Campín ya ha generado preocupación entre los fanáticos de los artistas que están próximos a presentarse allí.

Fútbol internacional

¿La nueva era del fútbol? En Uruguay ya se usan las tarjetas digitales

María Corina Machado

María Corina Machado denuncia que EE. UU. la excluyó del diálogo en Venezuela

Cuidado personal

Este es el hábito cotidiano que le ayuda a prevenir una de cada tres enfermedades gastrointestinales