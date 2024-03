Joven fue atacada con jeringa en Transmilenio con extraña sustancia

Un preocupante caso en Transmilenio se conoció en las últimas horas, cuando una menor de edad fue atacada por extraño con una jeringa, la cual contenía una extraña sustancia.

El relato de esta joven apunta que mientras se encontraba dentro del bus articulado, sobre la altura de la estación de la avenida Chile, habría llegado un sujeto no identificado y le habría inyectado en su brazo derecho una sustancia desconocida.

Tras haber cometido esta agresión, el sujeto salió huyendo. Por su parte, la menor fue trasladada a un centro médico donde se encuentra estable y confirmaron que se desconoce el líquido que este le pudo haber inyectado en una de sus extremidades.

El relato de la joven tras la agresión

Tras este indignante hecho, la menor confirmó que el material quirúrgico sí penetró su piel. “Me intentó ingresar algo en el brazo, pero yo me quité superrápido y eso fue lo que me ocasionó la lesión en el brazo. No me alcanzó a inyectar nada, pero la jeringa sí alcanzó a ingresar en mí”, contó en charla con Caracol Radio.

Y agregó: “Iba normal bajándome del Transmilenio, cuando siento que el señor me pega en el brazo durísimo; un golpe (...) Yo lo miré de reojo, pero dije —No me puedo quedar acá porque siento que me va a hacer algo—. Entonces me fui a otra puerta y me empecé a revisar el brazo. Estaba tan desestabilizada, incluso se me cayó el bolso, pero yo no me di cuenta”.

En cuanto al conocimiento de la sustancia inyectada, la mujer confirmó que en el centro médico, "los doctores se centraron en si traía alguna enfermedad con varias pruebas. Gracias a dios salieron bien, pero tengo que esperar de dos a seis meses para volverme a sacar los mismos exámenes y radiografías. Volver a los mismos chequeos, porque no sabemos”.

Finalmente, la menor advirtió sobre el riesgo que se vive día a día en el Sistema Integrado de Transporte.

“Siento que en cualquier momento puedo pasar otra vez por esta misma situación. Y más que todo, ahora me da mucho miedo montarme en TransMilenio. No me siento resguardada como mujer, porque en ese momento realmente estuve sola. No puede acudir ni a un policía, ni a nadie. Me tocó a mí misma, por mis propios méritos, sobrellevar las cosas”.

Le puede interesar: Entregan nuevo implante coclear a niña que había sido robada en bus de Bogotá

Casos en Transmilenio se han incrementado

El sistema de transporte público de Bogotá, TransMilenio, se ha convertido en un escenario de constante zozobra para sus usuarios. Los casos de hurto, atraco, riñas e incluso homicidio se han incrementado de manera alarmante en los últimos años, convirtiendo el viaje en una experiencia traumática y llena de incertidumbre.

Según las últimas cifras de la Secretaría de Seguridad, se ha presentado un aumento del 135% en el hurto a personas en los buses de TransMilenio en comparación con el año anterior. En las estaciones, el hurto ha aumentado en un 33,7%.

Las estaciones más inseguras son, Avenida Jiménez, Ricaurte, San Mateo, Molinos y Bosa, estas con mayor índice de hurtos.