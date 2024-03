"A la final te mato y me voy de aquí": relato de la mujer que denunció agresión del hijo de Iván René Valenciano

Noticias RCN conoció el testimonio de una joven que fue golpeada por su novio. La mujer denunció que hasta el momento la justicia no ha actuado y que se desconoce el paradero de su agresor: el hijo del exfutbolista Iván René Valenciano.

En redes sociales ya circula el video en el que se evidenció la agresión que sufrió Katy Meza a manos de su novio, Iván René Valenciano, hijo del exjugador de fútbol. En las imágenes se ve un violento forcejeo en el que el señalado agresor maltrata por varios minutos a la joven.

Son más de 2 minutos en los que ella intenta por todos los métodos librarse de su agresor, quien la sujeta de los brazos, intenta besarla por la fuerza y la somete a pesar de los reiterados pedidos de la joven para que no la agreda.

“Yo le dije: ‘Iván, quítate que me estás haciendo daño, me estás haciendo daño, mira que aquí hay cámaras, te pueden agarrar preso’, y él dijo ‘no me importa, no sabes quién soy yo. A la final te mato y me voy de aquí, mi papá paga la falta”, reveló Katy a Noticias RCN.

En las cámaras de seguridad de la casa de Katy quedaron los minutos de terror que vivió esa noche por cuenta de la persona con la que construía una relación de 7 meses.

“Él viene y se mete el llavero entre los dedos, y ahí viene donde me pega un puño. Me partió la cien, denunció la víctima señalándose la cabeza.

Ahora denuncia que no ha visto avance en su proceso.

“Yo puse la demanda el (día) 4 que salí del Hospital Universidad del Norte; ya me vio Medicina Legal, ya todo, y no avanza”, manifestó la joven.

Katy exige justicia. Mientras tanto, su agresor sigue en libertad y no se tiene información de su paradero.