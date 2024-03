John Poulos admitió haber asesinado a la DJ Valentina Trespalacios

Este 6 de marzo de 2024 en medio de una nueva diligencia por el feminicidio de Valentina Trespalacios, la DJ cuyo cadáver fue encontrado en una maleta al interior de un contenedor de basura en Bogotá, el señalado responsable del crimen, John Poulos, admitió los hechos.

Poulos reveló detalles de lo ocurrido a finales de enero de 2023. Manifestó que la DJ fue asesinada mientras sostenían relaciones sexuales.

La amaba. Imagínese matar a alguien a quien usted amaba, siente muchas cosas

John Poulos admitió haber asesinado a Valentina Trespalacios

Durante la audiencia el señalado feminicida de Valentina admitió haberla matado, pero aseguró que fue de manera accidental mientas ambos sostenían relaciones sexuales. Poulos aseguró que ambos practicaban la asfixia y el bondage, una práctica sexual en la que una de las personas en la relación inmoviliza a la otra a través de cuerdas.

Según narró Poulos en la audiencia, ambos habían consumido sustancias psicoactivas la noche en la que tuvieron relaciones sexuales por lo que no era consciente de quién había amarrado las esposas plásticas al rededor del cuello de la joven.

"Lo habíamos usado en ese día varias veces. Creo que lo que pasó es que había tomado alcohol y drogas, no estaba completamente lúcido en el momento, no sé si lo hice o ella lo hizo, pero cuando desperté las esposas todavía estaban apretadas alrededor de su cuello, pero después estaba en un estado inducido por las drogas y alcohol no sé qué pasó, no sé si yo lo hice o ella lo hizo y cuando yo desperté ella aún lo tenía en su cuello", afirmó el señalado.

El ciudadano estadounidense dijo no haberse dado cuenta del estado de Valentina hasta, aproximadamente, las 7:00 a. m. del siguiente día, después de que él salió del baño tras haber tomado una ducha y ver que la joven seguía con las esposas en el cuello y estaba pálida. El señalado feminicida dijo que, en ese momento, reaccionó a cortar las esposas plásticas con un cuchillo. Además, dijo ante el despacho que las esposas no habían sido encontradas en la escena del crimen porque él las había desechado.

Tras quitarle las esposas del cuello y darse cuenta que estaba muerta "Me desmoroné, era un chica a la que amaba. Hablé con ella todos los días por nueve meses. La amaba. Imagínese matar a alguien a quien usted amaba, siente muchas cosas. Sentía que la habitación estaba girando, ya había consumido mucha droga, fue como ser golpeado por una bola de cañón", dijo Poulos.

¿Por qué intentó escapar?

El hoy procesado admitió haber tomado "una decisión horrible" al meter a Valentina en una maleta. Según explicó Poulos durante la audiencia, hubo varios factores tras su decisión de escapar.

Por un lado el temor de lo que podría pasarle en la cárcel, en especial teniendo en cuenta de lo que sería acusado; la posible no consideración por sus derechos en un eventual proceso judicial; y la precepción de corrupción que existe sobre la Policía y el Gobierno colombiano.

“En ese momento tomé una decisión terrible y decidí tratar de escapar y la puse dentro de la maleta azul que había traído", declaró el sospechoso a quien se le acusa de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.