Denuncian a hijo de Iván René Valenciano de agredir brutalmente a su expareja

El fútbol colombiano ha estado repleto de polémicas en lo que va del 2024. Además de las decisiones arbitrales, también se han presentado actos de violencia que han empañado la fiesta en los estadios.

En las últimas horas se conoció otro capítulo violento, pero que no tiene que ver con hinchas ni con estadios, sino con el hijo de un reconocido exfutbolista del país. La expareja sentimental Iván René Valenciano Jr., hijo de Iván René Valenciano, denunció al sujeto por violencia física, amenazas e intimidación verbal.

Hijo de Iván René Valenciano agredió brutalmente a una mujer

En un video que se viralizó en redes sociales, la mujer aseguró que Valenciano la agredió luego de que ella decidiera terminar la relación tras una aparente infidelidad. Aunque ella le pedía que no lo hiciera, el hombre la siguió hasta su casa para rogarle que continuaran con el romance, pero ante la negativa, la actitud empezó a tornarse agresiva.

Ante el temor de recibir algún golpe, la mujer advirtió a la policía, pero solo le pusieron un comparendo, algo que despertó la furia de Iván René Valenciano Jr. y lo llevó a golpear brutalmente a su expareja.

La víctima adjuntó un video grabado por las cámaras de seguridad de su residencia en el que se ve claramente cómo es violentada físicamente por el hijo del exfutbolista, quien además emplea un lenguaje ofensivo: "hoy te mueres maldita, por tu culpa, por tu culpa, todo esto es por tu culpa".

Así fue la brutal golpiza de Iván René Valenciano Jr. a su expareja

La golpiza tuvo lugar en la noche del 3 de marzo, pero fue en las últimas horas cuando la mujer decidió viralizar la situación en redes sociales luego de que las autoridades no llevaran en serio el caso y actuaran con lentitud.

"Recibí una llamada de su teléfono y era una mujer. Ella me colgó. En ese momento le dije que no quería nada más con él. Que se fuera para su casa y yo me iba para la mía", empieza relatando la víctima.

"Yo cojo mis llaves y estaba como a cinco casas de mi conjunto, no me percato en qué momento él se vino sobre mí, cuando abro la puerta él se me mete y comienza a decirme “hoy te mueres maldita, por tu culpa, por tu culpa, todo esto es por tu culpa", añadió.

La golpiza terminó gracias a que otro residente del edificio se percata de los gritos de la mujer, interviene y decide llamar a la policía. "Un vecino baja y le dice 'déjala quieta, déjala quieta', ese vecino llama a todos en el conjunto y vienen, una vecina llama a los policías y ellos se lo llevan".

En el video contando su testimonio, la víctima aparece con una sutura en la parte izquierda de su rostro producto de la brutal golpiza que le propinó Iván René Valenciano Jr.