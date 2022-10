"No sé si él haya llegado a tocar a mi niña": la confesión de Karen Castaño a su tía

La historia de Karen Castaño no termina. Se siguen conociendo dolorosos detalles de lo que fue su vida y la cruel situación que la llevó a acabar con un sufrimiento de muchos años, lanzándose desde el último piso de la Clínica Medellín, en la capital antioqueña.

La joven madre de 22 años escribió una desgarradora carta, publicada en Facebook, en la que menciona que permitió que su abusador durmiera en la misma cama con su hija Gabriela. El texto reveló escabrosos episodios de su vida, donde confesó públicamente que fue víctima de abuso de alguien cercano a su círculo familiar.

Karen atravesaba una condición mental sumamente delicada, estrés post traumático, depresión y ansiedad. Cuando su diagnóstico se hizo más invasivo y ya no tenía control de su mente ni de sus emociones, se alejó del mundo, incluso de su hija.

Días antes de quitarse la vida le confesó a su tía, quien habría sido víctima de sus mismos abusadores, que tenía miedo de que se repitiera su historia con Gabriela.

Le puede interesar: Exclusivo: una secuencia de abusos sería el determinante de la muerte de Karen Castaño en Medellín

Murió sin saber si abusador tocó a su hija

De acuerdo con la información que la tía de Karen Castaño reveló a NoticiasRCN.com, la joven de 22 años, en la cama de un hospital, le confesó que no sabía si esta persona le habría hecho daño a su hija.

“Él fue el que me dañó la vida, el que me desgració la vida, y yo me siento una mala madre por haber permitido que mi niña durmiera con él, sabiendo el tipo de persona que es.

Karen, días después acabó con su vida y con un sufrimiento que la atormentó por muchos años. Se fue con una duda que, tal vez, tuvo miedo de conocer:

No sé si él haya llegado a tocar a mi niña, si le haya hecho algún daño a mi niña, no estoy segura, pero yo tengo mis dudas y me siento una mala madre.

Estas fueron las palabras que Karen le dijo a su tía cuando decidió abrir su corazón y contarle los detalles del oscuro túnel en el que se encontraba y del que lamentablemente no pudo salir.

Mandó a matar a su abusador

Dentro de su confesión, Karen se refiere a las represalias que intentó tomar para vengar lo que le había hecho:

“Se supone que el pueblo mata a todo aquel que la debe (un amigo nuestro nos iba a hacer el favor, pero lo mataron primero) y entiendo que él sigue vivo por que a los que sabían les encantaban sus acciones, por algo en ninguno de los casos hicieron absolutamente nada, solo seguir abrazándolo y hablando con él”.

En este punto de la carta, la joven hace referencia a otros casos de abuso que habrían sido conocidos y se quedaron en silencio.

Su vida se habría ido a un túnel sin salida, del que lamentablemente, Karen tomó el camino más corto para conseguir la paz y la tranquilidad que tanto anhelaba, pues ya ni siquiera tenía control de su cuerpo ni de sus pensamientos.

Karen Castaño fue víctima de abuso sexual

Una decisión sin reversa y con un doloroso trasfondo. Minutos antes de lanzarse al vacío, publicó una extensa nota en la que se despide del mundo y destapa una olla en la que involucra directamente a su familia.

En el texto relató en detalle los últimos meses de su vida, que se habrían visto apagados por la presencia de una persona que acabó con todo lo que había construido en muchos años, su abusador.

El reencontrarse con esta persona que aparentemente era defendida y escudada por su propia familia, la desmoronó. Darse cuenta que su hija compartía la cama con su abusador, la devastó, pues estaba sola y desprotegida. Su abuso y el de otras fue tapado, fue silenciado. La desesperación de lo que ocurría la llevó a tocar fondo, y terminó acabando con ella misma.

Su tía, la mujer a la que le confió su más oscuro pasado, le confirmó a NoticiasRCN.com esta información, pues Karen no solo fue víctima de estas dos personas, sino que ella también lo fue y a sus 14 años decidió huir de un hogar lleno de abusos, vejámenes y maltratos. Lamentablemente, “la niña no fue capaz de hacerlo”.

Esa niña perdió la vida por culpa de las mismas personas que yo pedí ayuda.

La tía de Karen aseguró haber denunciado en dos ocasiones a los dos abusadores que las atacaron prácticamente ante los ojos de su familia, pero sus voces nunca fueron escuchadas. La de esta joven se apagó, pero dejó una contundente evidencia que es respaldada por su tía, quien habría sufrido parte de ese oscuro túnel de que no logró salir su sobrina.

Puede leer: Karen Castaño confesó antes de morir que intentó acabar con la vida de su abusador